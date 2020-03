Patrick Stewart dit qu’il a été choqué par [SPOILERS] Mort sur Star Trek: Picard

La finale de Star Trek: Picard a eu plusieurs rebondissements, le public ne s’attendait pas, surtout la mort apparente de sa star éponyme au point culminant de l’épisode. En fin de compte, cela a également été une surprise pour Patrick Stewart.

Les événements de l’épisode tournaient principalement autour de la tentative d’empêcher l’ouverture d’un portail destiné à libérer un équivalent synthétique de quelque Dieu ancien Lovecraftien pour effacer toute la vie organique dans l’univers et ainsi provoquer la prophétie auto-réalisatrice des Romuliens de Soji étant le Grand Destructeur. , mais le plus grand choc est survenu par la suite lorsque Picard a succombé à la maladie neurologique terminale qui avait plané sur lui. L’homme lui-même avait ceci à dire à ce sujet:

«Je n’ai appris [Picard’s death] chemin dans [shooting] la première saison, parce que ce dernier épisode n’était pas encore écrit, et je ne savais pas qu’il faisait partie du scénario. Il y a eu un moment où j’ai pensé: «Oh, seigneur, suis-je en train de me faire tuer? Qu’est-ce que j’ai fait de mal? “Je me souviens que les scénaristes y ont travaillé jusqu’à la soirée avant le tournage. J’ai suggéré un ou deux petits ajustements au script, et [the writers] il a si bien. “

Certaines personnes n’étaient pas satisfaites de la résurrection subséquente de Picard sous une forme synthétique, étant d’avis qu’il n’est plus qu’une copie plutôt que le vrai personnage. Cependant, l’un des thèmes majeurs de la série est que la vie synthétique est tout aussi valable que son équivalent organique, et avec tout ce qui a fait de Picard qui il est transféré dans le corps du “ golem ” et le dialogue faisant de la peine pour établir qu’il est dans plus ou moins exactement le même état biologique qu’il était avant sa «mort», moins la maladie terminale, nous pouvons l’accepter comme toujours le même homme.

Avec une deuxième saison Star Trek: Picard ayant été commandé avant même la première, il était assez inévitable que la mort de Picard soit défiée d’une manière ou d’une autre, mais cela ne rendait pas son décès moins émotionnel ou significatif, en particulier pour un personnage qui a fait partie de certains téléspectateurs. vit depuis plus de trois décennies, et continuera maintenant à avoir de nouvelles aventures.

