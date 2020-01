Patrick Stewart invite Whoopi Goldberg à rejoindre la deuxième saison

À l’occasion de la première de «Star Trek: Picard» de CBS All Access, Patrick Stewart Il effectue actuellement une tournée promotionnelle pour divers programmes de télévision. Un de ses derniers arrêts l’a amené à «La vue», le populaire talk-show ABC présenté, entre autres, Joy Behar, Sunny Hostin, Meghan McCain et Whoopi Goldberg. Mais Stewart n’est pas allé dans l’espace juste pour parler de la série et a attendu la fin de l’interview pour révéler la surprise.

Whoopi Goldberg et Patrick Stewart dans «Star Trek: The New Generation»

L’acteur britannique connu pour avoir incarné Jean-Luc Picard, le capitaine charismatique de l’entreprise de «Star Trek: The New Generation», Il a officiellement invité Goldberg à apparaître dans la deuxième saison de «Star Trek: Picard». L’actrice et présentatrice, qui semblait totalement surprise par l’offre, a accepté l’invitation sans hésitation.

“«Star Trek» a été une expérience fantastique du début à la fin. J’ai passé un bon moment! “, A déclaré Goldberg avec un grand sourire.” Eh bien, c’était merveilleux de vous avoir, et nous mourons d’envie de vous avoir à nouveau avec nous“Stewart a répondu parmi les applaudissements du public.

. @ SirPatStew invite officiellement @WhoopiGoldberg à se joindre à la deuxième saison de #StarTrekPicard: “C’était merveilleux de vous avoir, et nous avons hâte de vous revoir une fois de plus.” https://t.co/f8u2wbJuik #StarTrek pic.twitter.com/mxOtyJxF63

– The View (@TheView) 22 janvier 2020

Retour d’un personnage très aimé

Goldberg est apparu pour la première fois dans “Star Trek: The Next Generation” en 1988 lors de sa deuxième saison dans le rôle de Guinan, le propriétaire de la sève de Ten Forward, la cantine de l’Entreprise. Le personnage est rapidement devenu un élément habituel de la fiction et est apparu dans un total de 29 épisodes de ses sept saisons.

«Star Trek: Picard», qui arrive en Espagne avec Amazon Prime Video, Il se concentre sur le capitaine emblématique, qui a pris sa retraite de Starfleet pendant des années. Maintenant, il mène une vie radicalement différente et, surtout, beaucoup plus calme et ennuyeux. Mais cette tranquillité sera tronquée du fait de l’apparition d’une mystérieuse jeune femme (Isa Briones) qui demande de l’aide.

