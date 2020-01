Patrick Stewart pourrait revenir en tant que Charles Xavier au MCU

Il n’y a pas de jour qui ne se réveille et pense que cela se produira avec l’avenir du MCU avec tant de possibilités et, bien sûr, avec beaucoup de personnages entre ses mains, que Marvel Studios pourrait inclure dans ses prochains films en tant que professeur Charles Xavier lui-même. Lorsque Disney a acquis 20th Century Fox, vous vous souviendrez qu’il était également composé de plusieurs personnages tels que les X-Men et les Fantastic Four, et tout semble indiquer que cette excellente idée est plus qu’un fait, mais … Comme tout ce qui pourrait bien nous arriver dans la vie, cette histoire n’est pas parfaite. Alors que Stewart lui-même a révélé qu’il avait rencontré le président de Marvel Studios, Kevin Feige, pour parler de l’avenir de la franchise, il y a un inconvénient très mineur.

Dans une interview avec Digital Spy, l’acteur de 79 ans qui a fait ses débuts en tant que professeur X en 2000, a dit oui, il a été suggéré que Charles rejoigne l’univers Marvel de Disney, mais que cela pourrait être un rêve très complexe à réaliser, puisque le film Logan (2017) a donné une fin définitive à son personnage.

“J’ai rencontré Kevin Feige il y a quelques mois et nous avons eu de très longues conversations”, a-t-il expliqué. “Et il y a eu des mouvements et des suggestions, dont Charles Xavier”, a-t-il révélé.

Mais … il y a toujours un putain de mais. Il a ensuite ajouté:

“Voici le problème … Si nous n’avions pas fait LoganAlors oui, je serais probablement prêt à remonter dans ce fauteuil roulant et être Charles Xavier“Dit Stewart. “Mais Logan a changé tout ça.”

En fait, Logan est l’une des meilleures bandes de super-héros de tous les temps, qui a marqué le résultat de Hugh Jackman en tant que Wolverine. Et, pour être très honnête, je ne changerais aucun croisement du professeur X ou des X-Men avec le MCU en échange du retrait du film de Logan de l’histoire. C’est une bande phénoménale, mais s’il est vrai que Stewart a pratiquement déjà renoncé à sa participation aux prochains films Marvel … nous savons très, très bien que tout pourrait arriver. L’avenir de Marvel reste à voir.

Logan a été créé en mars 2017.

