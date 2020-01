Patrick Stewart veut que le prince Harry et Meghan Markle dans Star Trek

Deux histoires ont fait les gros titres ces derniers temps: le retour de Megxit et Patrick Stewart au rôle de Jean-Luc Picard dans l’émission Star Trek: Picard. Stewart a beaucoup à dire sur le prince Harry, Meghan, la duchesse de Sussex. Voici pourquoi il pense qu’ils seraient parfaits pour son émission.

Le prince Harry et sa fiancée de l’époque Meghan Markle | Ben Birchall – Piscine WPA / .

Pourquoi Patrick Stewart pense que le prince Harry et Meghan Markle seraient parfaits pour «Star Trek»

Selon CBS, quelqu’un a demandé à Stewart s’il suivait Megxit dans un épisode de CBS This Morning. Il a dit: «Le suivre? Je suis très impliqué là-dedans, en fait, parce que les gens ne savent pas ce qui se cache derrière cette chose qui s’est produite et je m’y trouve. “

Stewart a ajouté: «Le fait est que nous leur avons fait une offre pour apparaître sur Star Trek: Picard et ils ont des rôles à jouer.» Il plaisantait, mais il pense que le couple serait génial dans la série. “Ce serait parfait pour nous parce que Meghan, nous savons qu’elle est une actrice, et Harry, je n’ai aucun doute a tout le talent et la capacité dont il a besoin.”

Stewart a déclaré que le prince Harry avait l’âge approprié pour devenir Trekkie. Il a ajouté: “J’ai toujours été convaincu que je pensais que ce coin de la famille royale était des fans.” Bien que le couple ait été scruté à un degré incroyable, Stewart est un fan.

Prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex | DANIEL LEAL-OLIVAS – Piscine WPA / .

Stewart a commenté: «Je suis en fait très fier de ce qu’ils ont fait. Cela a dû prendre beaucoup de courage et l’avenir leur est inconnu. Alors qu’en tant que membre de la famille, votre avenir est assez tracé jusqu’à la fin, et je les admire vraiment. »

Quels autres membres de la famille royale aiment «Star Trek»?

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ne seraient pas les premiers membres de la famille royale à apparaître dans l’émission. L’Atlantique rapporte que le roi Abdallah II de Jordanie (qui n’était qu’un prince à l’époque) avait joué un rôle non parlant dans un épisode de Star Trek: Voyager. Le roi Abdallah est un grand fan de l’émission. Il a décrit son camée dans une interview à la BBC. Il a dit qu’il visitait nonchalamment le plateau de l’émission avant de devenir un extra.

Le roi Abdallah II a rappelé: «On m’a alors bien dit si vous voulez vous maquiller et vous mettre en uniforme et faire prendre des photos avec une partie de l’équipage et j’ai dit pourquoi. Ensuite, la chose suivante, quand je me suis présentée, ils ont dit que si vous voulez, vous pouvez vous y tenir. Donc, ce n’était pas prévu, ça s’est simplement passé comme ça. J’ai passé un bon moment.”

Le roi Abdallah II de Jordanie | Jordan Pix / .

Le roi a poursuivi: «C’est un travail – je suis en pleine admiration pour les acteurs car c’est très difficile. Ils arrivent très tôt le matin. Pour la plupart des extraterrestres, c’est trois ou quatre heures de maquillage et c’est un travail difficile et une que je suis plein d’admiration qu’ils peuvent faire. “

Jeri Taylor, un producteur de Voyager, a fait un commentaire célèbre sur ce camée. En parlant du roi, elle a dit: «Otez le titre et les signes extérieurs, et au fond, vous avez un fan de Star Trek.» Considérant que le roi Abdullah II a investi dans un projet de parc à thème Star Trek, Taylor a raison sur l’argent.