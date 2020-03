Patty Jenkins s’ouvre sur Thor: la sortie du monde sombre

Patty Jenkins parle de la sortie de Thor: The Dark World

Maintenant ce n’est pas un secret que Wonder Woman la patronne Patty Jenkins devait à l’origine faire ses débuts dans la bande dessinée avec la sortie de Marvel Cinematic Universe 2013 Thor: Le Monde des Ténèbres sur recommandation de la star Natalie Portman et du départ ultérieur de la première sur les différences créatives et maintenant, la réalisatrice a parlé de son départ du pire épisode du MCU. (Via Collider)

Tout en parlant à Vanity Fair, Jenkins, dont le seul film avant était le biopic du crime Monstre qui a vu Charlize Theron gagner un Oscar et un Golden Globe, a révélé que le principal conflit entre elle et le studio était qu’elle voulait un scénario de meilleure qualité pour le film et Marvel n’était pas d’accord.

“Je ne pensais pas que je pouvais faire un bon film avec le script qu’ils avaient prévu de faire», A expliqué Jenkins. “Je pense que cela aurait été énorme – il aurait semblé que c’était de ma faute. Cela aurait ressemblé à «Oh mon Dieu, cette femme l’a réalisé et elle a raté toutes ces choses.» C’était la seule fois dans ma carrière où je me suis vraiment senti: «Faites ça avec [another director] et ça ne va pas être un gros problème et peut-être qu’ils le comprendront et l’aimeront plus que moi. “Vous ne pouvez pas faire des films auxquels vous ne croyez pas. La seule raison de le faire serait de prouver aux gens que je pouvais. Mais cela n’aurait rien prouvé si je n’avais pas réussi. Je ne pense pas que j’aurais eu une autre chance. Et donc, je suis super reconnaissant.“

Jenkins avait déjà évoqué sa déception il y a quelques années en quittant le film, déclarant qu’elle le considérait comme un «Roméo et Juliette-style space opera », dont le produit final a pris quelques points puis s’est rapidement éloigné au fur et à mesure que l’intrigue progressait. Sur une note plus positive, Jenkins a déjà déclaré son enthousiasme pour le studio qui embauche Taika Waititi (Jojo Rabbit) écrire et diriger Thor: Ragnarok:

“Je n’ai vraiment que des choses positives à dire sur Marvel, car, honnêtement, ils m’ont donné cette chance en premier lieu et ce n’était pas en vogue de le faire,” dit-elle. “Ils ont trouvé le directeur légitime de Thor. Taika est tellement bon pour Thor. Oh mon Dieu, j’adore ce film. Son ton avec Thor était juste magistral. Cela ressemblait à de la pure Taika pour moi.“

Jenkins finirait par trouver le bon projet de bande dessinée pour elle avec DC Extended Universe’s Wonder Woman, qui est toujours le film le mieux noté de la franchise et a rapporté plus de 820 millions de dollars au box-office mondial. Elle est revenue pour co-écrire et diriger la suite Wonder Woman 1984, qui devrait sortir en salles le 14 août.

