– Paty Navidad répond à ceux qui la traitent de folle pour avoir commenté le coronavirus

Paty noël a suscité la controverse ces dernières semaines avec ses déclarations controversées sur la COVID-19. La chanteuse a récemment attiré l’attention et est devenue une tendance sur les réseaux sociaux en affirmant que la pandémie de coronavirus est une stratégie de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), pour établir un nouvel ordre mondial et contrôler le monde.

De la même manière, la Mexicaine a recouru à ce réseau social pour exprimer ce qu’elle pense de la crise sanitaire dans le monde. Paty Navidad a assuré que la maladie à coronavirus n’est qu’une stratégie du gouvernement mexicain pour effrayer les citoyens.

L’actrice a insisté pour nier la situation vécue par la pandémie, de sorte que ses commentaires sont devenus viraux dans tout le Mexique, provoquant des critiques de la part des utilisateurs, qui ont douté de son opinion.

Selon le magazine TVyNotas, la famille du célèbre pense à chercher de l’aide professionnelle pour l’aider. Le magazine a assuré que la famille de Noël avait l’intention de demander une aide thérapeutique et de réduire les problèmes de dépression qu’elle aurait depuis un certain temps.

Avant que la publication mexicaine ne le souligne, l’artiste de 46 ans s’est exprimée sur les réseaux pour affirmer d’un ton sarcastique que sa folie n’a pas de remède.

«Ma folie n’a pas de remède et est infinie! Pour ceux qui sont “très” concernés “, a écrit la célèbre sur son profil social, accompagnée de deux caricatures de son sourire. Le commentaire de l’actrice a divisé les opinions entre les utilisateurs qui la soutiennent et ceux qui ont été en charge d’aller à l’encontre de leurs croyances.

Auparavant, l’actrice a révélé qu’elle avait le remède contre le coronavirus et a écrit ce qui suit sur son profil:

“Ne paniquons pas, COVID-19‘ Mexico coronavirus ’, un excellent distracteur et une méthode de contrôle des foules”, lit-on dans les premières lignes du dossier de Noël, qui n’a pas manqué d’envoyer des conseils à ses partisans.

“Prenons soin de la santé, mais ne soyons pas effrayés par cette émission mondiale”, a-t-il ajouté, révélant enfin le remède infaillible contre ce virus.

«À Culiacán, nous le détruirons avec joie, bonne humeur et musique sinaloenne. Vibrons à haute fréquence “, a expliqué la star.

Le «Coronavirus», écran de fumée et produit de grands profits pour les laboratoires pharmaceutiques, notre santé représente une activité rentable pour l’élite noire et en même temps il nous maintient sous contrôle de masse. Prenons des précautions et prenons soin de notre santé, mais ne tombons pas dans leur jeu.

Contrairement aux étoiles comme Thalia, qui exprimait sa préoccupation quant à la position du gouvernement mexicain sur les mesures de prévention des coronavirus, Paty soutenait également à l’époque le gouvernement mexicain et défendait la décision du président de poursuivre ses activités normales.

“Je préfère que dans les moments difficiles qui touchent tout le monde, le président montre son visage et ne reste pas à la maison à regarder des films et à manger du pop-corn, les personnes les plus vulnérables ne cesseront pas de sortir travailler. Ici, l’important est ce qu’ils seront soutenus par le gouvernement “, a déclaré la star de la télévision.

Aux commentaires de nombreuses personnes qui la qualifient de “folle”, l’artiste leur a répondu il y a quelques mois: “Si la folie est une maladie, je ne veux pas être guérie, cela me donne de grandes ailes pour voler en liberté, colorer mon imagination et une créativité amusante, un délice si merveilleusement profond que seuls les fous le savent. Atte. Patricia Navidad ou Paty, La Loca », a déclaré la célèbre sur son compte Twitter.

