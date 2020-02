Paul Bettany se fait entraîner dans la bataille judiciaire de Johnny Depp et Amber Heard

À ce stade, il est sûr de dire que Johnny Depp et la bataille juridique d’Amber Heard a duré plus longtemps que toute leur relation et a encordé de nombreuses personnes qui étaient là dans le feu du conflit.

Il y a quelques semaines, l’actrice d’Aquaman a subi de nombreux tirs après qu’un clip audio de l’une de ses conversations avec Depp a révélé qu’elle était violente émotionnellement et physiquement envers son mari de l’époque. Après avoir prétendument ruiné la carrière de Depp en raison de ses accusations lors de leur bataille judiciaire pour le divorce, la star des Pirates des Caraïbes a récemment déposé une plainte en diffamation de plusieurs millions contre Heard et l’a accusée de l’avoir abusé et déformé la vérité.

En conséquence, beaucoup de choses sont récemment apparues qui nous donnent un aperçu de leur vie personnelle ensemble. Maintenant, il semblerait que l’acteur Paul Bettany, qui est un ami proche de Depp depuis des années, a également été entraîné dans le nouveau procès.

Cette fois, Depp était dans un tribunal de Londres dans le cadre de son procès contre The Sun, accusant un rédacteur en chef de diffamation pour avoir écrit un faux article qui qualifiait l’acteur de «batteur de femme». Selon un média, plusieurs messages que Depp a envoyés à Bettany en 2013-2014 ont été lus à haute voix devant les tribunaux dans le cadre de l’examen préliminaire.

L’acteur était dans la salle d’audience pendant la lecture des textes et certains des messages envoyés à Bettany en 2013 comprenaient des phrases comme «Brûlons de l’ambre» ou «Allons la noyer avant de la brûler !!! Je vais ensuite tuer son cadavre brûlé pour m’assurer qu’elle est morte. »

Dans un autre cas, Depp a envoyé un texto à Bettany, ce qui montre sa frustration envers son ancienne épouse:

“Je vais arrêter correctement la boisson alcoolisée, chérie … J’ai bu toute la nuit avant de prendre Amber pour voler à LA, dimanche dernier … Moche, mec. Pas de nourriture pendant des jours… des poudres… une demi-bouteille de whisky, mille taureaux rouges et vodkas, des pilules, 2 bouteilles de Champers dans l’avion et qu’est-ce que vous obtenez .. ??? Un Injun agressif et en colère dans une panne de f-kin, hurlant des obscénités et insultant tout f – k qui s’approchait… J’ai fini. Je suis certes trop f-ked dans la tête pour pulvériser ma rage à celui que j’aime… Pour une petite raison, aussi je suis trop vieux pour être ce gars-là, mais les pilules vont bien !!! “

Selon l’avocat du Sun, Adam Wolanski, le texte ci-dessus, envoyé à Bettany en mai 2014, fait référence à un incident de vol survenu le même mois au cours duquel Depp se serait enivré et aurait maltraité sa femme avant de s’évanouir dans la salle de bain de l’avion.

Cependant, les avocats de l’acteur ont fermement démenti ces allégations, affirmant qu’elles “font partie d’un canular élaboré pour générer une publicité positive pour Mme Heard et faire avancer sa carrière”.

En tout état de cause, nous ne savons pas quel tour prendra cette bataille judiciaire désordonnée, mais étant donné que les pétitions qui demandent justice pour Johnny Depp ont explosé depuis les nouvelles révélations, nous devrons attendre et voir quelles répercussions attendent Heard et sa future carrière.