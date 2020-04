Paul Haddad, comédien pour Leon dans The Original ‘Resident Evil 2’, décède à 56 ans

Ce n’est jamais facile quand ce type de nouvelles arrive, mais avec le climat actuel, cela rend les choses encore plus difficiles.

Paul Haddad, le doubleur de Leon dans l’original Resident Evil 2, et qui a également fourni un travail vocal dans l’hommage RE2 Daymare: 1998, est décédé la semaine dernière d’un cancer de la gorge à l’âge de 56 ans. Sa mort a été annoncée par le développeur de Daymare: 1998, Invader Studios, qui a également rendu hommage à Haddad.

Paul Haddad, notre cher ami et une icône de la communauté RE, est décédé récemment. Nous avons été vraiment honorés d’avoir la chance de rencontrer et de travailler avec un si grand homme et un brillant professionnel qu’il était. Repose en paix Paul… Tu vivras pour toujours dans nos cœurs. pic.twitter.com/o6gkMqX7SI – Invader Studios ™ (@InvaderDevs) 17 avril 2020

En plus de son rôle de Leon, Haddad a également eu une longue carrière qui a duré des décennies à la télévision et au cinéma, y ​​compris des rôles vocaux sur Fox’s X-Men (notamment la voix de Quicksilver), The Adventures of Super Mario Bros.3, MacGyver, Babar et plus. Le comédien de voix de Leon’s Resident Evil 2 remake, Nick Apostolides, s’est également rendu sur Twitter pour exprimer ses condoléances.