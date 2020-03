Paul Pierce discute de son traumatisme suite à une attaque au poignard brutale

Paul Pierce révèle qu’il a été traumatisé pendant des années après avoir été poignardé dans une boîte de nuit à Boston.



Paul Pierce a vécu une vie intéressante. Lorsque vous êtes un joueur de la NBA, cela devrait être standard. Cependant, certaines expériences ont tendance à être beaucoup plus traumatisantes que d’autres. En 2000, Pierce a été brutalement poignardé dans une boîte de nuit à Boston après avoir parlé à une femme. Les détails sur ce qui s’est passé sont assez rares, mais maintenant, Pierce dévoile comment il s’est senti au lendemain de l’attaque.

Le champion de la NBA était sur le podcast “All The Smoke” avec Matt Barnes et Stephen Jackson où il a parlé de l’expérience traumatisante et de la façon dont il a dû se déplacer différemment pendant des années. En fait, Pierce devait porter une arme sur lui pour se protéger.

“Les gens ne le savent pas, mais j’ai porté une arme à feu pendant deux ans juste après”, a déclaré Pierce. “J’étais tellement paranoïaque. Comme, je l’ai gardé dans la voiture, je l’avais sur moi, j’étais si paranoïaque après ça. J’étais juste comme, je ne pouvais pas être dans la foule. Quelque chose comme ça vous arrive, mec, c’est traumatisant. J’étais comme au point de le perdre. “

Heureusement pour Pierce, il avait du basket sur lequel se rabattre et pouvait vivre sa vie normalement. Il est considéré comme un héros à Boston et bien que ses prises de vues récentes aient donné lieu à divers mèmes, il est indéniable que Pierce appartient au Hall of Fame.

S’il y a une chose à retenir, c’est que le basket-ball est un énorme rassembleur.

.