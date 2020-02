Paul W.S. Adaptation du jeu vidéo “Monster Hunter” d’Anderson classée PG-13 pour “Creature Action”

Cela fait un petit moment que nous en avons parlé Paul W.S. Anderson«S Chasseur de monstre, une adaptation de la franchise de jeux vidéo Capcom de Screen Gems de Sony. Pour la dernière fois, le film sortira le 4 septembre 2020, et il vient d’être évalué par la MPAA.

Monster Hunter a été noté PG-13 pour:

“Séquences d’action et de violence des créatures tout au long du processus.”

Voici le récapitulatif officiel de l’intrigue…

«Derrière notre monde, il y en a un autre: un monde de monstres dangereux et puissants qui gouvernent leur domaine avec une férocité mortelle. Lorsque le lieutenant Artemis (Milla Jovovich) et ses soldats fidèles sont transportés de notre monde vers le nouveau monde, le lieutenant imperturbable reçoit le choc de sa vie. Dans sa bataille désespérée pour sa survie contre d’énormes ennemis aux pouvoirs incroyables et aux attaques révoltantes imparables, Artemis fera équipe avec un homme mystérieux qui a trouvé un moyen de riposter. »

Tony Jaa, Astuce ‘T.I.’ Harris, Meagan Good, Diego Boneta, Josh Helman et Ron Perlman jouer aux côtés de Jovovich dans l’adaptation au jeu vidéo sur grand écran.