Paul Walker, son héritage sera mis aux enchères | Réforme

Mercredi, 21 véhicules appartenant à l’acteur Paul Walker seront mis en vente lors de l’un des événements les plus importants pour les collectionneurs de voitures: la vente aux enchères annuelle Barrett-Jackson à Scottsdale, en Arizona.

L’acteur “Fast and Furious”, qui a perdu la vie en novembre 2013, était connu pour sa grande passion pour les voitures et, selon la maison de vente aux enchères Barrett-Jackson, sa collection rassemble des spécimens uniques qui couvrent 50 ans de l’industrie automobile.

De sept BMW à une Nissan 370Z, voici quelques-uns des véhicules qui seront proposés.

1

Pour les fans

Pour les fans de “Fast and Furious”, le 370Z qui apparaît dans le cinquième épisode de la saga. La voiture n’a parcouru que 3 738 kilomètres et se distingue par sa peinture argentée et ses roues Volk d’une couleur aqua saisissante. Il dispose d’un moteur V6 de 3,7 litres et délivre 332 chevaux.

2

Comme neuf

Parmi les voitures de sport modernes de Walker, une seule voiture américaine se démarque: Mustang Boss 302S de 2013. Il s’agit d’une voiture destinée à la piste, pour laquelle elle a des modifications dans la suspension, le groupe motopropulseur et intègre même une cage à l’intérieur. Selon la maison de vente aux enchères, ce véhicule, qui était un cadeau pour l’acteur, n’a jamais été utilisé dans un circuit de course.

3

Bijoux exotiques

L’artiste était un fan de BMW, en particulier le M3, dont sept unités de générations et de spécifications différentes seront mises aux enchères. Deux d’entre eux appartiennent à la génération E30 et datent de 1988 et 1991.

4

BMW M3 E30 1988

À ceux-ci s’ajoutent cinq E36 léger, tous en blanc et modèle 1995. Chacun nécessitait un travail supplémentaire de la part de BMW pour réduire son poids, ils ont donc été commercialisés sans système de son ni climatisation. Les portes étaient des roues en alliage d’aluminium et de magnésium.

Ce sont des véhicules conçus pour être utilisés sur la piste et ils étaient une demande spéciale pour BMW qui, à l’époque, ne commercialisait que les versions les plus dociles aux États-Unis. Bien qu’il n’y ait pas de nombre exact, on estime qu’il y avait environ 120 de ces voitures.

5

Le goût musculaire

Bien que dans les films, les muscle cars étaient plus friands du personnage de Vin Diesel que de Walker, dans la collection qui sera mise aux enchères, il y a aussi un 1967 Nova Custom Coupé modifié en collaboration avec le fournisseur de pièces détachées An One et qui a été modifié pour accueillir un moteur V8 de 5,3 litres.

6

Spécimens particuliers

Curieusement, il y a deux wagons à l’intérieur de l’enchère. Un est un 1963 Chevrolet Nova Il nécessite encore beaucoup de restauration. Mais il y a aussi une Chevelle 300 de 1964, qui semble en bien meilleur état, en plus d’incorporer un puissant V8 au lieu d’un six cylindres en ligne.

.