Paul Wall parle de l’album “Mind Over Matter”

Originaire de Houston, Paul Wall a célébré une carrière de plusieurs décennies dans le jeu de rap qui lui a même valu une nomination aux Grammy Awards. Il est un père de famille et pourrait prendre du recul pour prendre sa retraite, mais le rappeur a clairement indiqué sur son nouvel album, Mind Over Matter, qu’il ne prévoyait pas de ralentir de sitôt.

Comme de nombreux autres artistes, Paul Wall a décidé de déposer Mind Over Matter, un album qui ne présente que Pure, afin que les fans aient encore quelques jams à ajouter à leurs listes de lecture pendant cette quarantaine mondiale sans précédent. “Ce vendredi, #MindOverMatter quelque chose à écouter pendant que vous êtes #socialdistancing”, a-t-il écrit dans une annonce sur Instagram. Il a ajouté quelques mots d’encouragement. “Je ne peux pas m’empêcher de penser à ceux qui se sentent seuls dans ce monde surpeuplé. Lorsque la pandémie est terminée, essayez de vous faire de nouveaux amis. La vie est précieuse.”

Au cours de la saison de Thanksgiving l’année dernière, Paul Wall et Statik Selektah ont livré leur projet de collaboration à chaud, Give Thanks. Assurez-vous de vérifier cela ici après avoir diffusé Mind Over Matter.

Liste des pistes

1. Obtenez le mien pour toujours

2. Travailler la roue

3. Goin Live

4. Je le suis

5. Tho’d dans le jeu

6. Psilocybin Vibin

7. Année de la pinte

8. Jamais Eva Fallin Off

9. Les prix montent

10. Échange monétaire

11. Un autre (ft. Pure)

12. Red Stripe

13. Trop de tour pour faire tourner un magasin

