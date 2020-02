Paula Echevarría se rendra au Kenya avec Jesús Calleja lors de la huitième saison

Si nous pensions que Paula Echevarría est capable de faire le tour du monde en quatre-vingts jours, nous n’irions pas mal en déroute. L’actrice de «Velvet Collection» s’est récemment rendue à Porto, où elle a passé quelques jours avec son amie Sara Carbonero et son mari Iker Casillas. Avant, il avait également entamé un voyage romantique avec Miguel Torres. Et maintenant, il n’a pas l’intention de s’arrêter.Votre prochaine destination est le Kenya exotique, une aventure qui sera diffusée prochainement dans la nouvelle saison de «Planet Calleja».

Jesús Calleja et Paula Echevarría

Jesús Calleja a partagé sur Instagram une vidéo avec le désormais ex-partenaire de David Bustamante qui contient la description suivante: “Nous avons commencé le tournage de la huitième saison de «Planet Calleja», programme 51 avec la merveilleuse Paula Echevarría. Nous allons en Afrique! “Sur l’enregistrement, ils apparaissent tous deux traversant un aéroport très excité quelques instants avant l’embarquement.

L’alpiniste et chef d’orchestre de l’espace délivré à Cuatro a présenté le nouveau lot de livraisons seule, puis Paula Echevarría est apparue dans la vidéo pour la surprendre qu’elle est la prochaine invitée. “Je pars avec le désir de mourir et j’espère ne pas regretter“Le modèle a commenté avec bonheur.” Nous allons au Kenya, mais au Kenya de “Planet Calleja”, “a déclaré le présentateur en laissant entendre que les nouveaux scénarios seront un vrai défi, selon le label aventureux qui caractérise le format. Comme Mediaset Espagne l’a communiqué, les deux s’éloigneront des itinéraires touristiques traditionnels et parieront sur un voyage au cœur du continent pour mieux comprendre certains des problèmes présents dans le lieu, comme le braconnage. On vous verra visitez le parc national du Masai Mara, empruntez des pistes cyclables à travers les forêts et la savane ou survolez la vallée du Rift.

Réunion prévue

Jesús Calleja dit dans la publication Instagram qu’il voulait vraiment partager une aventure avec l’actrice et qu’il avait déjà essayé plusieurs fois: “Ça faisait longtemps derrière toi et tu me donnais longtemps, mais finalement tu es tombé dans la tentation“Paula Echevarría s’est justifiée en se référant à son emploi du temps chargé:” J’ai toujours dit que je voulais, mais je ne pouvais pas, et vous avez déjà vu que je ne vous trompais pas, me voici. “

