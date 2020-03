Paula Gonu répond à sa controverse sur “l’eau potable à 27 degrés” contre le coronavirus

Avec 1,6 million de followers sur YouTube, Paula Gonu est l’une des influenceuses les plus connues de notre pays. Le 11 mars, au début de la crise des coronavirus en Espagne, il se démarque avec de faux conseils pour vaincre la maladie, comme boire de l’eau chaude car “à une température de 27 degrés ou plus, ce virus n’est pas censé vivre“a-t-il dit alors. Maintenant, le catalan de 27 ans a répondu à la controverse dans une interview – par le biais d’un appel vidéo, bien sûr – dans” La résistance “.

Paula Gonu s’entretient avec Broncano dans «La résistance»

David Broncano s’est souvenu de ce qui s’était passé avant de se connecter avec la youtubeuse: “Paula l’a gâchée un peu en essayant de donner des conseils à l’aube du coronavirus”, à laquelle Ricardo Castella a ajouté un pouce: “Oui, permettez-moi de vous dire les trois remèdes qu’elle contrôle maintenant ” Avec humour, elle a également rappelé la polémique: “Je ne voulais pas. Je ne faisais pas de recommandations sérieuses que les gens devaient suivre. Il avait simplement reçu le Whatsapp typique dans le groupe familial. “

Gonu a assuré que, juste après avoir lancé ce message, il a rectifié: “Dans les histoires suivantes, je mets ça non plus pour moi, cela ne devait que faire des cas aux médecinsTout ce que je savais, c’est que vous deviez vous laver les mains beaucoup et toucher le moins de choses possible. Mais je comprends que cela est décontextualisé “, a-t-il déploré à propos de la viralisation sur les réseaux sociaux.

Valoriser les toilettes

Broncano a reconnu qu’ils avaient fait des blagues à ce sujet dans le programme, mais Paula a enlevé le fer: “Bien joué. Nous devons profiter de l’influence que nous avons pour donner de bons messages et non pour ridiculiser.” Il a même profité de l’occasion pour envoyer un message d’encouragement et de reconnaissance aux toilettes: «Cela me met très en colère quand je vois le« Dieu nous en sortira ». Je comprends que la foi est très importante, mais le mérite devra aller chez le médecin, non?“

