Paula Vázquez explose contre VOX pour son “putain de discours et sa merde de machisme”

Ce n’est pas la première fois que Paula Vázquez se prononce sur son opinion politique, mais peut-être celle qui a fait le plus de bruit dans les réseaux sociaux. L’animatrice de ‘Fame to dance’ s’en prend à VOX et à son discours macho sachant la triste nouvelle d’une nouvelle victime de violence de genre, la dixième en Espagne dans ce que nous avons en 2020.

Paula Vazquez

“Aujourd’hui, il y a déjà 10 femmes tuées par le machisme en Espagne en un mois. Le putain de discours de VOX, et sa merde de machisme avec ce noir qui ne sait plus quoi faire pour avoir des followers. Ils nous tuent “, a écrit Vázquez sur son compte Twitter, ainsi que les hashtags #APorEllos et # HastaElCoño. Son tweet accumule déjà plus de 25 000” j’aime “et a été applaudi par de nombreux utilisateurs pour avoir dénoncé le fléau du machisme, mais aussi Elle a reçu beaucoup de critiques et certains utilisateurs ont barré le présentateur raciste pour avoir qualifié Bertrand Ndongo de “noir”.

Ndongo est un Camerounais résidant en Espagne et affilié à la formation de l’extrême droite dont les messages sur les réseaux sociaux sont devenus viraux à cause de ses opinions controversées. Ndongo a répondu à Vázquez via Twitter en partageant les statistiques des femmes tuées depuis 2003 ainsi que le message: “Un vrai fléau. Pouvez-vous vraiment blâmer Vox et” ce noir “pour tous ces meurtres?”. Son tweet cumule 8 000 «likes». La présentatrice n’a pas hésité à réaffirmer ses propos et a ensuite tweeté plusieurs autres messages sur le sujet. “Il n’est pas impoli d’appeler un noir un noir et un blanc un noir, Tout dépend du moment et de la façon dont vous l’utilisez. Appelez-moi blanc, je ne serai pas offensé“, a-t-il répondu à un tweeter indigné. Parallèlement, il s’est moqué du fait que Twitter ne considérait pas son tweet comme offensant suite aux déclarations des électeurs de la formation politique qui avaient dénoncé le tweet: “Je ne veux pas vous amer tout dimanche. Mais Twitter vient de me dire que vous vous trompez. Mes chères façades.”.

Aujourd’hui sans déjà 10 femmes TUÉES par le machisme en Espagne en UN MOIS. Le putain de discours de VOX, et sa merde de machisme avec ce noir qui ne sait plus quoi faire pour avoir des followers. Ils nous tuent. LE 8 mars #APORELLOS # HastaElCoño

– Paula Vázquez (@PaulaVazquezTV) 9 février 2020

Anabel Alonso est également positionnée

L’une des vidéos les plus controversées de Bertrand Ndongo est celui dans lequel il affirme que toutes les femmes de gauche sont “amères”, “un peu moches” et “sexuellement insatisfaites”. Le sympathisant d’extrême droite a affirmé que les femmes de gauche devaient acheter des satisfaires parce que seuls les hommes de droite étaient de bons amants: “Ils ont besoin de mâles intégrés”.

“Qu’est-ce que Pablo Iglesias va faire à une tante?”, S’est moqué Ndongo sur son compte Twitter. L’actrice Anabel Alonso, connue pour son manque de cheveux sur la langue pour exprimer son opinion à travers les réseaux sociaux, a répondu avec ironie à son message macho: “Donc, ce petit visage de bonheur, c’est que vous avez été” intégré “mais bien!”.

.