– Paulina Rubio se moque de ses erreurs après être devenue virale

Fiera Lasa / Mezcalent.com – Il y a quelques jours Paulina Rubio Il a utilisé ses réseaux sociaux pour demander à ses abonnés de suivre les instructions pour rester à la maison et ainsi éviter de contracter le coronavirus et a essayé de les encourager en chantant certains de ses tubes; Cependant, les choses ne se sont pas passées comme elle le souhaitait car elle a fait plusieurs erreurs très notables et après les critiques et les ridicules qu’elle a reçus, elle réagit finalement à ce qui s’est passé.

À travers son compte Instagram, la “Golden Girl” a publié une vidéo dans laquelle elle utilise des phrases de ses chansons “Nothing Was A Mistake”, “I Am Not That Woman” et “Cause and Effect” et avec elles, elle donne comprendre qu’il prend ses erreurs avec un très bon sens de l’humour et qu’il ne se soucie pas des critiques négatives qu’il a reçues lors de sa diffusion en direct.

Cette publication a déjà accumulé plus de 20 likes et plusieurs de ses followers l’ont félicitée pour son attitude avec des commentaires comme “Très bien, Pau, il n’y a rien de tel que se moquer de vous”, “Vous étincelez un moment, mais nous vous aimons comme ça” et Paulina tu es unique.

Comme expliqué par Paulina elle-même, le concert controversé visait à collecter des fonds pour faire un don à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans sa lutte contre la pandémie de coronavirus et a conseillé de prendre toutes les mesures dictées par les autorités pour éviter les infections. .

