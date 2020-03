Paupière violette? Découvrez comment retrouver le teint naturel des paupières avec du concombre et du lait

Prenez soin des petits détails pour montrer un visage esthétique et sain

Les soins du visage sont l’un des sujets de la plus grande attention actuelle, car le visage est notre lettre de motivation et bien que tout le monde n’ait pas un visage super modèle, un visage sain mérite d’être enseigné.

Traitement des paupières

Il existe d’innombrables agents qui attaquent le bien-être du visage, c’est pourquoi une hygiène soignée et l’utilisation de crèmes pour nourrir la peau sont nécessaires. Cependant, ce sont les petits détails qui nuisent à notre image, comme le contour des yeux.

Pour clarifier cette partie de la peau du visage et retrouver son teint naturel, certains spécialistes recommandent l’utilisation du concombre et du lait pour ses propriétés relaxantes et hydratantes, car le gonflement et la rougeur du contour des yeux sont dus au sommeil utilisation de maquillage peu ou excessive.

Comment utiliser? Prenez un concombre et mettez-le au réfrigérateur pendant 2 heures, faites-le aussi avec un verre de lait entier. Avant de dormir, coupez 8 tranches de concombre et mettez-les dans le lait et laissez-les pendant la nuit.

Le matin après une sieste réparatrice d’au moins 7 heures, prenez les tranches de concombre et placez-les sur vos yeux pendant 20 minutes, en les changeant une à une pour qu’elles ne soient plus froides.

