Pauvre! JLo nous montre par erreur comment ce pantalon caoutchouté lui va, vous pouvez tout voir!

Jennifer Lynn López Rodríguez, plus connue sous le nom de Jennifer López ou JLo, est une chanteuse et actrice américaine de 50 ans renommée qui a réussi à conquérir tous ses fans avec son travail acharné car elle est sans aucun doute 100% professionnelle.

Curieusement à propos de l’artiste, nous vous disons que Jennifer López est créatrice de mode et chorégraphe et a monté à plusieurs reprises ses propres danses pour ses événements et présentations de grande importance.

Récemment, nous avons observé sur son profil Instagram une photo qui nous a laissé conquis car on voit bien comment Jennifer López pose sur son dos avec un pantalon et une flanelle qui révèle tous ses attributs.

En plus de cela, l’artiste porte ses cheveux et de belles bottes blanches ou bottines à talons, c’est une garde-robe parfaite!

L’image dont nous parlons cite: «Le Super Bowl est dans 3 semaines, je vous donne donc un aperçu de ma performance à mi-temps. Rendez-vous sur mon TikTok pour le voir.

“Cette semaine, relevez le défi et dansez sur le sol avec moi! Je vais partager certains de mes favoris. #JLoSuperBowlChallenge #Challenge #SuperBowlLIV.”

