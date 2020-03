Paz Padilla demande de l’aide pour obtenir des tissus et fabriquer des masques domestiques: “Il n’y a pas de matériaux”

«Sauvez-moi» est étonnamment devenu un référence informative pendant la crise sanitaire du coronavirus. Le programme de La Fábrica de la Tele, en plus de prêter attention à la situation difficile que traverse l’Espagne, a également contacté au cours de la dernière semaine avec différents collaborateurs de l’espace pour savoir comment ils vivent la quarantaine depuis leur domicile. Et ce vendredi 20 mars, c’était au tour de Paz Padilla, qui a utilisé le support pour diffuser une demande très urgente.

Carlota Corredera et Paz Padilla dans «Sálvame»

La présentatrice s’est connectée en direct avec “Save me” de chez elle et a donné des détails sur sa situation: “Je suis enfermé et j’espère que nous en finirons bientôtet consciente. “Elle a également expliqué qu’elle avait sept frères dispersés dans toute l’Espagne, chacun avec leur propre situation, et qu’elle s’inquiétait pour une sœur et une belle-sœur, toutes deux infirmières, infectés par le coronavirus et isolés chez eux.

“J’ai un neveu de première ligne qui est aussi médecin et Il me parle de la situation que connaît la santé, qu’il n’y a pas de masques ou de matériel“, a poursuivi la femme née à Cadix et a ensuite affirmé avoir reçu une WhatsApp de l’Institut de formation professionnelle en santé Claudio Galeno demandant de l’aide afin que le plus de volontaires possible collaborer à la fabrication de masques à partir de leurs maisons.

Les matériaux ont été épuisés

Paz Padilla a contacté la directrice de l’institut, Elena Molina, qui lui a dit que l’initiative est un succès et que de nombreux bénévoles ont déjà commencé à coudre à la maison, mais ils se sentent impuissants car ils sont à court de matériel . “Ils me demandent d’appeler des tissus et des cravates. Nous voulons demander aux hommes d’affaires qui peuvent nous fournir ce matériel de les contacter “, a poursuivi le présentateur.

L’e-mail en question pour collaborer est le suivant: donacion.tela@fpclaudiogaleno.es. Et ceux qui souhaitent les recevoir, que ce soit une institution ou des particuliers, doivent contacter l’adresse suivante: entregas.mascarilla@fpclaudiogaleno.es. Le but de cette initiative est de distribuer des masques ménagers aux hôpitaux, aux cliniques externes et aux différents endroits qui en ont besoin.

