Paz Padilla et Belén Esteban «se lancent» dans l’aventure depuis l’hélicoptère «Survivors 2020»

‘Survivors 2020’ a commencé comme dans toutes les éditions avec le saut mythique de l’hélicoptère des concurrents pour atteindre la plage de l’île hondurienne qui sera leur maison au cours des prochaines semaines. Mais tous les survivants n’ont pas eu la chance de décoller de l’hélicoptère, puisque les «rejetés» par le groupe (José Antonio Avilés, Yiya et Antonio Pavón) n’ont pas pu le faire.

Paz Padilla et Belén Esteban simulent leur saut depuis l’hélicoptère «Survivors»

Ceux qui ont pu “décoller” de l’hélicoptère sont Paz Padilla et Belén Esteban. Pour introduire le sujet dans le chat «Save Me», le présentateur et le collaborateur ont voulu simuler à quoi ressembleraient leurs sauts au cas où ils décideraient de vivre l’aventure de survie au Honduras. Padilla a commencé le programme vêtu du gilet de sauvetage et criant: “Abaissez l’hélicoptère, laissez-moi toucher l’eau.”

Avec la grâce qui la caractérise, la présentatrice a présenté le programme et le thème vedette, «Survivors», imitant les phrases les plus populaires édition après édition par les concurrents avant de sauter de l’hélicoptère. “Ne me poussez pas, je saute”, a expliqué Paz entre les rires du public. “Je vais casser une mésange”, était la phrase choisie par la comédienne pour terminer sa performance, suscitant les applaudissements des personnes présentes sur le plateau.

Le saut de Bethléem

La collaboratrice a également voulu imaginer à quoi ressemblerait son saut depuis l’hélicoptère et a visité le gilet pour commencer en disant: “Je suis foutu, Jorge, c’est très haut!”. Si je devais dédier le saut, la soi-disant princesse du peuple serait claire: “A mes collègues de” Sauve-moi “, à ma famille et à tous ceux qui m’aiment.” Avant de simuler son saut, Bethléem a crié une des phrases popularisées par ses followers: “Top Esteban!”.

