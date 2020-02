Paz Padilla fond en larmes à son retour dans “Sauve-moi” après la mort de sa mère: “Je t’aimerai pour toujours”

Paz Padilla a réintégré ce jeudi 20 février en tant qu’hôte de ‘Save Me‘après quelques jours d’absence suite au décès de sa mère. Dolores Díaz, plus connue sous le nom de Lola est décédée à 91 ans le 10 février à la suite d’un accident dans lequel la hanche s’est cassée.

Paz Padilla, a fait une mer de larmes dans ‘Save Me’

Très excitée, Padilla est revenue au programme Telecinco en remerciant les messages de soutien de ses collègues et des leaders de la chaîne, ainsi que des followers. “Je veux remercier tous ceux qui ont été avec moi et elle. Je ne pouvais pas répondre à tant de messages, je veux m’excuser et vous comprenez que je traversais l’un des moments les plus difficiles de ma vie “, se souvient-il en larmes.

L’actrice et présentatrice a assuré qu’elle avait appris de sa mère la chose la plus précieuse: “Elle m’a appris que le bonheur est gratuit, elle voulait vivre jusqu’au dernier moment en disant” qu’elle passe un bon moment à partir avec la façon dont je suis ici “, a-t-elle expliqué en donnant foi de sa douleur: “Quand une mère part, ton âme est brisée, c’est la loi de la vie“.

“Ça a l’air bizarre, mais c’était une belle journée.”

À son retour dans l’après-midi de Telecinco, Paz Padilla voulait se souvenir de sa mère comme il l’a toujours été, une personne joyeuse: “Ça a l’air bizarre, mais nous avons dit au revoir de manière amusante … C’était une belle journée, un adieu comme il a aimé, voulant toujours vivre et vos enfants aussi“.

Ce fut le retour émotionnel de Paz Padilla pour ‘Save me’

L’actrice de “La que se avecina” a envoyé un dernier message à ce qui sera désormais son ange: “Je t’aimerai toujours, j’espère qu’un jour je te reverrai, maman. Je te dédie le programme parce que tu l’aimais et nous vous avons rendu très heureux pendant de nombreuses années. “

