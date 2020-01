Peacock Date de sortie: Lancement du service de streaming NBC, prix annoncé

NBCUniversal a révélé une date de lancement pour Peacock: le nouveau service de streaming fera ses débuts à l’échelle nationale le mercredi 15 juillet, a annoncé la société jeudi. Cependant, les clients Xfinity X1 et Flex de Comcast auront un accès anticipé à la plate-forme à partir du mercredi 15 avril.

Il a également été révélé que le service offrira un niveau gratuit et financé par la publicité, ainsi que des options pour un service sans publicité. Peacock Free et Peacock Premium (ce dernier coûtant 4,99 $ par mois pour les abonnés Comcast et Cox non groupés) seront tous deux accompagnés de publicités, mais les clients premium peuvent passer à une expérience sans publicité pour 5 $ de plus par mois. (Tout client peut également acheter l’expérience sans publicité directement pour 9,99 $ par mois.)

Fait intéressant, les abonnés Peacock Free n’auront accès qu’à «certains épisodes d’originaux de marque Peacock», tandis que les abonnés premium pourront regarder des saisons complètes de projets originaux.

Peacock a au moins 20 séries scénarisées à différents stades de développement, y compris une reprise de Saved by the Bell, une suite Punky Brewster et une adaptation de Brave New World. Ces séries originales (qui sont toutes détaillées dans la galerie ci-jointe, ainsi que les projets récemment annoncés jeudi) sortiront de nouveaux épisodes chaque semaine, plutôt que d’un seul coup, style Netflix.

En plus des séries originales, Peacock proposera une sélection robuste de contenu de bibliothèque. Le service abritera tous les épisodes de 30 Rock, Bates Motel, Battlestar Galactica, Brooklyn Nine-Nine, Cheers, Chrisley Knows Best, Covert Affairs, Downton Abbey, Everybody Loves Raymond, Frasier, Friday Night Lights, House, Keeping Up with the Kardashians , The King of Queens, Marié… Avec des enfants, Moine, Le Bureau, La parentalité, Parcs et loisirs, Psych, Royal Pains, Saturday Night Live, Superstore, The Real Housewives, Top Chef et Will & Grace.

Les acquisitions télévisées récemment annoncées comprennent des épisodes de Law & Order, Law & Order: SVU, Law & Order: Criminal Intent, Chicago Fire, Chicago P.D., Chicago Med, Yellowstone, Two and a Half Men et The George Lopez Show.

Peacock n’est pas le seul nouveau service de streaming à être lancé cette année: WarnerMedia a précédemment annoncé que HBO Max sera mis en ligne en mai (date exacte à déterminer; pour plus de détails, cliquez ici).

Envisagez-vous de vous abonner à Peacock? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.