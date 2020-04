Peacock “ optimiste ” à propos de ses débuts sauvés par la cloche, Punky Brewster en 2020

Peacock «optimiste» à propos des débuts sauvés par la cloche, Punky Brewster en 2020

Le prochain service de streaming de NBCUniversal, Peacock, serait «optimiste» quant à la possibilité de lancer les redémarrages de la série originale de Sauvé par le gong et Punky Brewster en 2020, selon Deadline, tandis que d’autres projets comme Brave New World sont «essentiellement faites». Peacock devrait être lancé à l’échelle nationale le 15 juillet 2020.

“Nous ne savons pas tous exactement quand les choses vont revenir à la normale et nous allons pouvoir reprendre là où nous nous sommes arrêtés avec certains aspects des productions originales”, a déclaré le président de Peacock, Matt Strauss. «Nous sommes très très optimistes quant à la présence d’une poignée d’originaux. Brave New World, est essentiellement terminé, le film Psych est également terminé et certains des redémarrages comme Punky Brewster et Saved By The Bell, nous sommes optimistes que nous pouvons également les avoir disponibles en 2020 ainsi que quelques autres. »

Brave New World, qui est basé sur le roman d’Aldous Huxley de 1932, imagine une société utopique qui a réalisé la paix et la stabilité en interdisant la monogamie, la vie privée, l’argent, la famille et l’histoire elle-même. Alden Eisenreich, Harry Lloyd et Jessica Brown Findlay jouent avec Demi Moore dans un rôle récurrent. La série provient d’UCP et d’Amblin Television et est écrite par David Wiener, Grant Morrison et Brian Taylor.

Punky Brewster est un redémarrage de dix épisodes de la sitcom NBC 1984. Produit par UCP et Universal Television, la star de la série originale Soleil Moon Frye devrait reprendre son rôle de personnage principal, aux côtés de Cherie Johnson, reprenant son rôle de meilleure amie de Punky, et de nouvelles stars Quinn Copeland (Serveuse la comédie musicale), Lauren Donzis (No Good Nick), Oliver De Los Santos (Occupation: Précipitations) et Noah Cottrell (Gratte-ciel). Freddie Prinze Jr. (je sais ce que tu as fait l’été dernier) guest stars dans le pilote en tant qu’ex-mari de Punky.

Sauvé par le gong revient avec de nouveaux leads Josie Totah et Dexter Darden avec des acteurs originaux tels qu’Elizabeth Berkley, Mario Lopez et Mark-Paul Gosselaar et de nouveaux acteurs dont Haskiri Velazquez (Le bouleau), Mitchell Hoog (Harriet), Alycia Pascual-Pena (Chasse) et Belmont Cameli (Empire). Le nouveau Sauvé par le gong sera produit et écrit par Emmy-Winning 30 Rock scénariste-productrice Tracey Wigfield. Peter Engel et Franco Bario sont également producteurs exécutifs. La série est produite par Universal Television pour Peacock.