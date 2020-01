Peacock sera la maison de streaming de «Jaws», «Bates Motel» et «Jurassic World 3»

Un autre nouveau service de streaming entre sur le ring ici en 2020, avec NBCUniversal. Paon devrait arriver le 15 avril. Comme la plupart des services de streaming, Peacock hébergera à la fois du contenu original et des films et émissions de télévision NBCUniversal préexistants, avec une programmation originale comprenant jusqu’à présent des redémarrages de “Saved By the Bell” et de “Punky Brewster”.

Sur le front de l’horreur, Deadline rapporte cette semaine que Peacock aura des droits de diffusion exclusifs sur la liste de films d’Universal à l’avenir, y compris sur 2021. Jurassic World 3. Colin Trevorrow dirige le troisième volet de la trilogie Jurassic World, qui présentera les retours de Sam Neill et Laura Dern, aux côtés de Jeff Goldblum de Fallen Kingdom.

Le nouveau film Jurassic fera son apparition dans les salles 11 juin 2021.

Peacock sera également l’endroit où vous pourrez diffuser “Bates Motel” et Mâchoires, mais pour le moment, nous ne pouvons pas être sûrs que ces titres seront immédiatement disponibles le jour de leur lancement.