‘Peaky Blinders’ Saison 5 arrive sur Netflix UK Avril 2020

Malgré l’exode récent de certains excellents titres de la BBC, la dernière saison de Peaky Blinders arrive bientôt. Arrivant plus tard en avril, la cinquième saison de Peaky Blinders sera disponible en streaming sur Netflix UK.

Depuis ses débuts en 2013, Peaky Blinders est devenu un phénomène au Royaume-Uni et dans le monde. L’équipage bien habillé et affûté des Peaky Blinders a laissé les dames se pâmer sur Cillian Murphy et les hommes sortir le trio de leur grand-père.

Après une autre excellente saison, les fans de drames policiers les plus populaires de Grande-Bretagne seront ravis d’apprendre que la série reviendra également pour les sixième et septième saisons dans un proche avenir.

Quand la saison 5 de Peaky Blinders arrivera-t-elle sur Netflix UK?

Les abonnés de Netflix UK n’auront plus beaucoup à attendre la cinquième saison de Peaky Blinders à son arrivée Mardi 21 avril 2020.

Nous vous épargnerons le temps de vous lever tard pour profiter de la série, car elle sera disponible en streaming à partir de 08h00 le matin du 21.

La saison 5 de Peaky Blinders est-elle disponible en streaming sur Netflix US?

En dehors du Royaume-Uni, Peaky Blinders est un original Netflix, et est sorti dans les semaines suivant la diffusion de la finale sur la BBC.

La cinquième saison a été diffusée sur la BBC du 25 août au 22 septembre. Il est arrivé sur Netflix en dehors du Royaume-Uni le 4 octobre 2019.

Quand peut-on s’attendre à voir la saison 6 de Peaky Blinders sur Netflix UK?

Le tournage de la sixième saison très attendue avait commencé le 11 février 2020 et se poursuivait jusqu’en mars. Malheureusement, en raison de la pandémie de coronavirus, la production pour la sixième saison a dû être reportée.

Ce n’est pas la seule série à être victime de la pandémie, de nombreuses émissions très attendues, dont Originals comme The Witcher, ont également cessé de tourner pour le moment.

Une fois que la production pourra se poursuivre à un moment donné plus tard cette année, il est très peu probable que la série soit de retour sur la BBC avant au moins 2021. Ce que cela signifie pour les abonnés de Netflix UK, c’est qu’il est plus que probable que la sixième saison de Peaky Blinders ne le sera pas. être sur Netflix jusqu’à la fin de 2021.

Peaky Blinders quittera-t-il Netflix UK?

Les abonnés britanniques n’ont pas à s’inquiéter pour le moment, car Peaky Blinders n’ira nulle part de sitôt.

Si et quand la série quitte Netflix, il est plus que probable que ce soit lorsque Peaky Blinders aura pris fin de manière concluante, ce qui est dans des années.

