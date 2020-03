‘Peaky Blinders’ Saison 6: Date de sortie de Netflix et ce que nous savons jusqu’à présent

La coproduction de Netflix et de la BBC, Peaky Blinders, a maintenant cinq saisons à son actif et une sixième est en route. Quand la saison 6 de Peaky Blinders sera-t-elle sur Netflix, où est-elle en production et à quoi peut-on s’attendre? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Le fantastique drame britannique continue d’être l’une des meilleures importations de Netflix. Le drame des années 1920 raconte l’histoire d’une famille de gangsters à Birmingham, en Angleterre. La série est diffusée pour la première fois sur la BBC, mais Netflix est le distributeur international de l’émission.

La saison 5, qui a atterri sur Netflix aux États-Unis le 4 octobre 2019 et devrait sortir sur Netflix au Royaume-Uni le 22 avril.

Passons maintenant à ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison 6 de Peaky Blinders et quand nous pouvons nous attendre à ce que la saison 6 tombe sur Netflix.

Que se passera-t-il dans la saison 6 de Peaky Blinders?

Attention: spoilers ci-dessous pour la saison 5 de Peaky Blinders.

La saison 5, qui comprenait six autres épisodes, voit «les Shelbys aux prises avec le krach boursier de 1929, Tommy fait face à de nouvelles menaces à son pouvoir de la part de jeunes membres de la famille et de rivaux fascistes».

La saison 5 nous a laissé un énorme cliffhanger après les événements tumultueux de la saison. Tommy a terminé la saison en criant sur sa femme morte avec un pistolet pointé sur sa tête avant qu’il ne coupe au noir. Tommy finira-t-il par se tuer? Ses événements de SSPT et de série prennent clairement racine.

Nous devrions également découvrir qui a finalement trahi Tommy, mais selon la série de podcasts Obsessed with Peaky Blinders, nous devrions déjà être en mesure de déterminer qui c’était. Faites-nous savoir que vous pensez que c’est dans les commentaires ci-dessous.

DigitalSpy a dressé sa grande liste de ceux qu’ils soupçonnent être le traître.

Au-delà de cela, nous devrions en savoir plus sur l’expansion de Peaky Blinder aux États-Unis. Au-delà de cela, nous approchons rapidement de la Seconde Guerre mondiale dans les événements avec Oswald Mosley devenant plus important.

Quand la saison 6 de Peaky Blinder sera-t-elle sur Netflix?

Le tournage devrait avoir lieu pour la saison 6 de Peaky Blinders à partir du 11 février 2020 selon ProductionWeekly. Nous savons également que le tournage aura de nouveau lieu à Liverpool et en Écosse.

Steven Knight continue son écriture et son show pour la saison 6 et pour la première fois, la saison 6 devrait voir un réalisateur revenir avec Anthony Byrne rejoindre le projet.

Malgré l’émission en production au début de 2020, il n’est pas prévu que l’émission revienne sur la BBC avant au moins 2021. Cela a été confirmé sur le podcast officiel de la BBC.

"What can you tell me about Series 6?"@samclaflin and director Anthony Byrne join @Laurence_Moza for Obsessed With #PeakyBlinders, on BBC Sounds 🎧👉 https://t.co/eNACmYkRCk pic.twitter.com/8KIBswy3cW — BBC Sounds (@BBCSounds) September 24, 2019

Malheureusement, en mars 2020, ainsi que de nombreuses autres productions Netflix, Peaky Blinders a arrêté la production en raison de la pandémie de coronavirus. Quel impact matériel cela a sur la date de sortie n’a pas encore été vu.

Encore une fois, nous ne nous attendons pas à voir la saison 6 de Peaky Blinders peu de temps après la fin de sa diffusion sur la BBC au Royaume-Uni. La saison 5 est arrivée sur Netflix le 4 octobre 2019, soit environ trois semaines après sa date de diffusion au Royaume-Uni.

Le travail d’un député n’est jamais terminé.

Les cinq séries de #PeakyBlinders sont maintenant disponibles sur @BBCiPlayer au Royaume-Uni et sur @Netflix aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon, au Moyen-Orient, dans la plupart des pays d’Europe, d’Amérique du Sud et plus encore. pic.twitter.com/ankRiqAOKJ

– Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) 21 novembre 2019

Netflix au Royaume-Uni obtiendra également la saison 6 de Peaky Blinders, mais à ce stade, il ne semble pas que ce sera le cas jusqu’en 2022, car Netflix doit attendre pour obtenir la licence.

Qui jouera dans Peaky Blinders saison 6?

Tous les acteurs principaux seront de retour, y compris Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Sophie Rundle et Finn Cole.

Il reste à voir si les membres du casting décédés, y compris Annabelle Wallis qui joue Grace Shelby, reviendront sous une forme ou une autre.

Il y a eu quelques spéculations concernant certains castings rumeurs pour la saison 6, y compris Julia Roberts. Selon DigitialSpy, d’autres célébrités bien connues ont également voulu s’impliquer, notamment Samuel L. Jackson, Snoop Dogg et A $ AP Rocky.

Pour l’instant, toutes les annonces de casting sont purement spéculatives à ce stade.

Y aura-t-il une saison 7 de Peaky Blinders?

On s’attendait à ce que la série obtienne également un septième renouvellement de saison avec Steven Knight disant à Birmingham Press Hub, que “nous en ferons probablement sept” en référence à la saison 7.

C’est tout ce que nous avons pour le moment concernant la saison 6 de Peaky Blinders sur Netflix. Nous garderons ce message à jour au fil du temps pour plus d’informations et bien sûr, la date de sortie la plus importante.