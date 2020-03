Pearl Jam annule sa tournée nord-américaine à cause du coronavirus

Pearl Jam annule sa tournée nord-américaine en raison d’un coronavirus | Instagram

Le célèbre groupe de grunge et de rock alternatif Pearl Jam a rejoint la liste des musiciens qui annulent leurs performances en raison de la propagation du coronavirus, qui affecte de plus en plus le monde de la musique.

Malheureusement, Pearl Jam a annoncé il y a quelques heures reporté la scène américaine de sa tournée mondiale du nouvel album “Gigaton“.

C’est ainsi que le groupe publié une déclaration sur votre compte Instagram officiel concernant ce qui s’est passé et ils ont donné une explication sur tout.

En tant que résidents de la ville de Seattle, nous avons été battus et témoins de la rapidité avec laquelle ces situations peuvent dégénérer. Nos écoles pour enfants ont fermé leurs portes avec des universités et des entreprises. Cela a été brutal et va empirer avant de s’améliorer “, ont-ils écrit.

17 représentations étaient ceux qui reporté indéfiniment, qui aurait lieu du 18 mars à Toronto au 19 avril en Californie.

C’est avec une profonde frustration et regret que nous sommes obligés de faire cette annonce malheureuse … Cette première étape programmée de notre tournée PJ / Gigaton devrait être reportée et reprogrammée pour une date ultérieure “, ont-ils commenté dans leur publication.

Voilà pourquoi les dates se déplaceront et les billets déjà achetés seront respectés pour les nouvelles dates.

Votre présentation dans le Pays européen du 23 juin au 23 juillet encore toujours prévu ainsi que deux présentations en septembre à Asbury Park dans le New Jersey et Dana Point.

Nous avons travaillé dur avec nos partenaires commerciaux et de gestion pour trouver d’autres solutions, mais les niveaux de risque pour notre public sont tout simplement trop élevés pour notre niveau de confort “, ont-ils ajouté.

Pearl Jam est originaire de l’État de Washington, où deux douzaines de personnes sont mortes et la plupart d’entre elles dans une maison de soins infirmiers de la région de Seattle.

C’était aussi bien que critiqué le manque de clarté par le gouvernement au sujet de rester en sécurité et d’aller travailler, commentant qu’ils ne croyaient pas que le virus était contrôlé dans les semaines à venir.

Nous sommes désolés … Et profondément bouleversés … Si quelqu’un là-bas ressent la même chose sur la base de ces nouvelles, nous partageons cette émotion avec vous. – Ed et Pearl Jam “, ont-ils conclu.

Il ne reste plus qu’à attendre nouvelles dates et bien sûr, tout est résolu de la meilleure façon pour la santé de chacun.

