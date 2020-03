Pearl Jam connaît les chansons de son nouvel album Gigaton | Instagram

Le fascinant groupe de rock Originaire de Seattle, Pearl Jam sortira un nouvel album pour ce 2020, la nouvelle a beaucoup surpris ses fans.

L’album sera intitulé “Gigaton” est une collection fascinante et ambitieuse de 12 titres avec un son plus net et plus net qui regorge de textures intéressantes, surmonté par la voix toujours indignée d’Eddie Vedder.

La surprise de cette nouvelle production est que de nombreuses chansons changent de vitesse et se transforment en quelque chose d’autre avant la fin, comme si le groupe était agité pour essayer autre chose.

Pearl Jam a également changé d’instruments sur ce sujet, leur onzième album studio et leur premier en sept longues années.

Apprenez à connaître certaines des chansons de l’album.

Le premier single de l’album intitulé “Danse des voyants”, est l’une des chansons les plus excitantes de Pearl Jam depuis des décennies, avec le guitariste Stone Gossard jouant des lignes de basse épaisses, le bassiste Jeff Ament offrant des riffs de guitare éclatés et coupants, et la voix de Vedder dans leur ton le plus mercuriel et explosif.

“Très bien” est une mélodie spirituelle et spatiale, Peter Gabriel-ish et “Vient puis va” C’est une ballade acoustique pour un ami perdu.

Gossard chante dans la berceuse terriblement inquiétante “Bouclez” et le batteur Matt Cameron excelle dans une excellente “Prenez le long chemin”, attaquant son kit comme un acte de thrash.

Mais malgré la tristesse, il y a aussi beaucoup d’espoir dans “Gigaton”, avec Vedder applaudissant la résistance. “Ne vous ralliez pas à cette gueule de bois et ne vous découragez pas”, conseille-t-il sur “Seven O’Clock“Et sur le simple rocker “Superblood Wolfmoon”, dit: “Ne permettez pas le désespoir”.

Donald Trump est directement mentionné une fois, dans “Échap rapide”.

L’album se termine avec le triste “River Cross”, avec le côté qui est juste dans un étranglement et en infériorité numérique.

Ce Pearl Jam 2020 célèbre officiellement 30 ans de carrière en direct et ils le feront avec 11 albums studio sur le dos qui leur ont procuré plus de 85 millions d’albums vendu dans le monde entier.

Bien qu’il ait été prévu qu’au cours des mois de mars et avril, ils ouvriraient des dates pour commencer leurs concerts en raison de la pandémie mondiale, ces dates devront attendre.

