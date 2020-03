Pearl Jam présente cette semaine l’ambitieux album Gigaton

Ap

Journal La Jornada

Mardi 24 mars 2020, p. a10

New York. Pearl Jam a enregistré un album dont nous ne savions pas que nous avions besoin.

Gigaton (Monkeywrench / Republic Records) est une collection fascinante et ambitieuse de 12 chansons avec un son plus net et plus défini, plein de textures intéressantes couronnées par la voix toujours indignée d’Eddie Vedder.

De nombreuses chansons changent de vitesse et se transforment en quelque chose d’autre avant de terminer, comme si le groupe ne se lassait pas d’essayer quelque chose de différent. Le reste du groupe a également changé d’instruments sur leur 11e album studio et le premier en sept ans.

Gigaton est la première coproduction du groupe avec Josh Evans, qui avait auparavant travaillé avec Soundgarden et Chris Cornell. Evans les a aidés à réaliser plus d’expérimentation, contrairement à leur dernier album studio Lightning Bolt, qui était moins défini.

La peur de l’environnement est un thème récurrent de l’album qui sortira vendredi.

Mais il y a aussi un grand espoir: nagez latéralement depuis ce ruisseau et ne vous découragez pas, conseille Seven O’Clock.

