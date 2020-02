Pearl Jam sort une chanson qui ne peut être entendue que si vous pointez votre téléphone portable vers la lune | Instagram

Le groupe grunge américain de Seattle Pearl Jam surprend tous ses fans en présentant un teaser de leur nouvelle chanson, mais elle ne ressemble à aucune autre, mais pour pouvoir l’entendre, vous devez pointer votre téléphone portable vers la lune.

Universal Music Group et le studio de création Powster se sont associés pour rendre l’expérience inégalée dans laquelle la réalité augmentée est déverrouillée à travers un application web Pearl Jam

À partir d’aujourd’hui 13 février, tous vos fans peuvent activer des animations sur l’écran avec juste viser leurs téléphones portables vers la lune, de la même manière, ils auront la possibilité d’écouter un aperçu de leur nouvelle chanson Superblood Wolfmoon.

Nous sommes honorés de travailler avec Pearl Jam pour donner vie à sa musique grâce à la technologie combinée aux éléments de la nature qui l’ont inspiré », a déclaré le PDG de Powster, Ste Thompson, dans un communiqué.

La bonne nouvelle est que cette façon innovante de présenter une chanson peut être appréciée à partir d’appareils Android et iOS. Sans aucun doute, cette l’innovation Cela nous montre l’énergie et la créativité que Pearl Jam veut représenter dans son nouvel album, ainsi que l’amour pour ses fans.

Cette activation montre l’innovation et l’énergie créative dans son nouvel album. L’adaptation aux nouvelles technologies et l’intégration des plateformes ».

Superblood Wolfmoon est le deuxième single du nouvel album de Pearl Jam “Gigaton“qui sera disponible sur 27 mars via Monkeywrench / Republic Records.

Comme indiqué, le nouvel album contiendra meilleures chansons Quoi Eddie Il a écrit tout au long de sa carrière.

Il y a sept ans, c’était son dernier disque Éclair et tout semble venir avec tout et nous surprendre sans aucun doute.

