Peau claire, bronzée ou brune, connaissez les émaux qui seront plus beaux sur votre peau!

Arrêtez de souffrir en choisissant des heures et des heures la couleur d’émail parfaite pour vous! Avec ce guide rapide, vous saurez laquelle se démarque le mieux sur votre peau.

6 février 2020

Il y a certainement des couleurs qui semblent plus que d’autres et c’est à cause de la façon dont l’émail correspond à la couleur de votre peau. Ne souffrez plus en devinant quelle est la couleur de l’émail qui sera plus belle, cochez celle qui vous est recommandée.

Emaux colorés pour peau claire:

Les filles à la peau claire devraient éviter les émaux de tons chauds!

Rouge: Penchez-vous davantage pour une teinte prune, en évitant les couleurs pâles.

Blanc: Il se démarquera toujours par sa couleur plus claire que votre peau.

Nu: Essayez de faire en sorte que ces couleurs nude aient des étincelles ou ne soyez jamais plus claires que votre peau ou votre ongle ne sera pas distingué.

Rose: Toutes les nuances vous accompagnent, du rose le plus clair au plus brillant.

Bleu: Si vous utilisez des nuances sombres, comme le bleu marine, votre peau se démarquera encore plus.

Violet: Le lilas ou le violet de teinte pastel vous fera porter des ongles de poignet.

Vernis à ongles pour peau blanche

Emaux colorés pour peau bronzée:

Rouge: Les nuances d’orange vous feront paraître spectaculaire.

Nu: Pour une peau bronzée, un nu beige serait abîmé et vous serez également à la mode.

Rose: Les rositas sont parfaites dans les tons pêche, votre peau se démarquera beaucoup.

Bleu: Les nuances de bleu vous feront ressembler à une princesse.

Violet: Choisissez un raisin violet et vous vous sentirez.

Vernis à ongles pour peau bronzée

Emaux colorés pour peau brune:

Rouge: Essayez d’utiliser des couleurs rouge très foncé, un vin rouge ou en terre cuite sera super.

Nu: Les couleurs nude beiges sont toujours belles, surtout si vous les combinez avec un gelish.

Rose: Avez-vous essayé les couleurs néon? Vous ne le regretterez pas! Évitez les nuances ou super clair.

Bleu: Le bleu cobalt en plus d’être frappant et beau sera parfait en vous femme.

Violet: La teinte violette sera votre meilleure alliée, elle ne vous laissera pas tomber!

Vernis à ongles pour peau brune