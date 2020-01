Pedrito Sola: ce que les mitotères répondent aux ennemis qui ont critiqué leur gâteau | Instagram

Le conducteur Pedrito Sola a fêté son 73e anniversaire mardi dernier, donc lors du programme auquel il participe, “Vendre“Ils lui ont donné un gâteau, mais les critiques n’ont pas attendu.

L’animateur de l’émission, “Vendre“où Pedrito Depuis plusieurs années, il surprend le conducteur avec un gâteau pour son 73e anniversaire, mais certaines critiques à propos du gâteau ne manquent pas et répondent ainsi en collaborant avec Pati Chapoy aux ennemis.

Le 28 janvier, l’un des personnages les plus appréciés de la télévision mexicaine et de l’émission de Aztec TV Il a eu 73 ans, un fait qu’il partage réseaux sociaux dérivant que dans la plate-forme Twiitter c’est devenu une tendance.

Cependant, les critiques ne manquent pas et cette fois, c’est la gâteau du conducteur qui n’était pas très bien vu par certaines personnes.

Bien que le chauffeur Il était satisfait de la surprise de ses compagnons de l’émission, certains commentaires sur les réseaux ont souligné à quel point le gâteau.

Parmi les négatifs critique certains ont laissé entendre que le gâteau Il semblait bien en dessous de ce que Pedrito mérite:

Donc, le chauffeur Sans offenser ceux qui l’ont critiqué, il a répondu sans détour par une vidéo.

Ils ne savent pas comment manger un gâteau, le meilleur gâteau est celui-ci, le gâteau de meringue comme gâteau d’anniversaire. Rien que trois laits, cajeta… non, non, non ».

Le communicateur a révélé les caractéristiques du gâteau, qui, selon lui, avait une confiture de noix, du pain très doux et une délicieuse meringue.

De plus, il a également précisé qu’il contient de la confiture de noix, le pain est doux, le meringue c’est délicieux

Que voulez-vous d’autre? C’est aussi mon anniversaire, c’est celui que j’aime. Oh, quel peuple mitotera », a déclaré Sola dans le clip publié sur Twitter.

