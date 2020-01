Pedro Almodóvar produira la série «Mensonges passifs» pour Viacom

Il faudra encore attendre pour voir une série réalisée par Pedro Almodóvar, mais avec des «mensonges passants» élargit au moins sa facette de producteur au média télévisuel. Ce projet, développé par Viacom Internacional Studios et El Deseo, le producteur détenu par le réalisateur de “Julieta” et son frère Agustín, aura huit épisodes d’une demi-heure, comme annoncé dans le cadre de NATPE Miami 2020.

Pedro Almodóvar aux Goya Awards 2019

À la tête du projet, Nerea Castro et Blanca Andrés Gómez, qui seront leurs meilleurs directeurs créatifs. D’une part, Castro a une longue carrière à la télévision en tant que directeur adjoint de productions telles que «The internat» ou «Pardonne-moi, Seigneur», en plus d’avoir plusieurs courts métrages à son actif; tandis que son compagnon est passé par le département de script de “La Sonate du Silence” ou “The Protected” et était assistant réalisateur de “Compañeros”.

À l’heure actuelle, la prémisse à partir de laquelle «mensonges passifs» commencera est inconnue, dont l’attraction principale est actuellement la participation d’El Deseo, qui n’avait jusqu’ici produit que la série «Women», créée par TVE en 2006. Depuis lors , les frères Almodóvar ont concentré leurs efforts sur le cinéma, tant dans les propres productions de Pedro que dans celles d’auteurs tels que Pablo Trapero, Damián Szifron ou Lucrecia Martel.

Moment imbattable

L’année n’aurait pas pu mieux commencer pour El Deseo. L’annonce du développement des «mensonges passants» coïncide avec le début du tournage du nouveau film promu par la productrice, «Nieva en Benidorm», d’Isabel Coixet, qui présente Timothy Spall et Carmen Machi dans sa distribution. Et aussi, Le dernier film d’Almodóvar, “Pain and Glory” a reçu deux nominations pour le gala Oscar à venir, pour le meilleur acteur et le film non anglophone, afin que le cinéaste Manchego puisse ramasser sa deuxième statuette en or, mais l’ombre de “Parasites” est allongée.

.