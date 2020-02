Pedro García Aguado démissionne de son poste de directeur général de la Jeunesse de la Communauté de Madrid

Pedro García Aguado a présenté sa démission en tant que directeur général de la Jeunesse de la Communauté de Madrid après presque cinq mois de mandat. Apparemment, celui qui était le présentateur de «Big Brother» vous souhaitez revenir à votre “activité précédente”, étant donné qu’il a observé «l’énorme demande d’attention» requise par «tant de familles dans le pays».

Pedro García Aguado, dans une image de fichier

Dans la lettre, à laquelle Europa Press a eu accès, il se dit très fier du travail accompli, qu’il a jugé “intense, fructueux et très satisfaisant” et souligne que c’est une décision que vous prenez pour “votre propre conviction”. “Au cours de la dernière décennie, ma vocation et ma profession ont été liées à la résolution des conflits au sein de l’environnement familial, dont beaucoup découlaient de la consommation d’alcool et d’autres drogues”, explique-t-il.

En fait, il n’a eu que de bons mots pour l’administration de Díaz Ayuso, à qui il tenait à remercier la confiance placée. “Enfin, je voudrais souligner mon engagement en faveur du projet de liberté et de gestion de la Communauté de Madrid dirigé par Mme Isabel Díaz Ayuso”, indique la lettre. Aguado a rejoint les listes PP en février 2019, alors que l’actuel président faisait toujours campagne. Il l’a fait pour conseiller votre équipe sur l’intimidation, les dépendances et les valeurs des jeunes. En août, Rollán étant déjà sorti de la présidence, le présentateur a été nommé au poste susmentionné.

Une initiation mutuelle

Les bonnes paroles d’Aguado ont également été reproduites lors du match de Madrid. Selon Europa Press, de sources de la Communauté de Madrid, ils sont très reconnaissants pour le travail et le dévouement de l’ancien directeur en charge de la Direction générale. “Il a été particulièrement impliqué dans les questions liées à l’amélioration de la coexistence en classe et contre le harcèlement, ainsi qu’à la lutte contre la dépendance des jeunes aux nouvelles technologies”, soulignent-ils en lui souhaitant également “tous les succès professionnels à venir“.

Et il n’est pas nécessaire d’aller dans un avenir très lointain pour voir de “nouveaux projets” de ce qu’était le “Big Brother” de la télévision, depuis ce 2020 Atresmedia prévoit de diffuser sur laSexta “L’île‘, une émission au réfrigérateur depuis 2017 et présentée précisément par Pedro García Aguado. Ce facteur a-t-il également influencé votre décision?

