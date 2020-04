Pedro Infante victime de COVID-19, personne ne visite sa tombe

Mexico.- Pour la première fois depuis plus d’un demi-siècle, 63 ans, l’anniversaire de deuil de Pedro Infante dans le cimetière qui protège ses restes, il est totalement désert. Personne n’a visité sa tombe.

Comme d’habitude, le 15 avril de chaque année, des centaines de fans de Pedro Infante se rassemblent autour de sa tombe au Garden Pantheon pour se souvenir de lui, en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus, l’endroit est désolé.

Sa fille Lupita Infante, qui organise traditionnellement l’anniversaire, reste en quarantaine chez elle, comme les autres proches de l’idole mexicaine.

DÉJÀ VU: La chaîne YouTube de Cositas

C’est ainsi que Pedro Infante est mort

Aux petites heures du lundi 15 avril 1957, les médias ont rapporté la chute d’un avion dans la cour de la maison située sur la Calle 87, coin de la Calle 54, au centre de Mérida, Yucatán, et pour l’après-midi de ce même Un jour, le Mexique a frissonné en apprenant que Pedro Infante Cruz, “L’idole du Mexique”, avait perdu la vie dans cet accident fatidique.

“Un avion-cargo TAMSA s’est écrasé aujourd’hui à Merida: Pedro Infante, le capitaine Vidal et le mécanicien ont péri”, a rapporté le Diario de Yucatan dans son édition du soir ce jour-là; après que l’avion soit tombé sur la maison qui abritait également un magasin, un incendie s’est déclaré qui a tué la jeune Ruth Rosell Chan et le garçon Baltazar Martín Cruz.

Concernant les conditions dans lesquelles s’est produit l’accident d’avion, il a été signalé que l’avion piloté par Infante avait quitté l’aéroport de Mérida vers sept heures du matin, en direction de Mexico, une destination qui n’était pas atteinte à quelques mètres de distance. élevé, des difficultés ont été rencontrées dans les virages qui ont entraîné la perte de contrôle et la chute de l’avion.

Pourquoi l’acteur et le chanteur pilotaient-ils l’avion? “L’idole du Mexique”, était un grand fan de pilotage, même après près de trois mille heures de vol, il est devenu un professionnel des hauteurs reconnues comme le “capitaine Cruz”, que le fanatisme a rapidement fait des ravages, comme l’incrustation d’un Plaque de titane sur le front, après un deuxième accident d’avion à Zitácuaro, Michoacán.

C’est le troisième accident qui lui a coûté la vie, il y a 63 ans, et celui qui a été impliqué dans une controverse sur ce qui était transporté dans cet avion.

Les funérailles ont été massives dans la capitale mexicaine, où des milliers de fans et de membres de la communauté artistique appartenant à l’âge d’or du cinéma au Mexique, sont venus dire au revoir.

Les restes de “L’idole du Mexique” ont été voilés dans la zone alors connue sous le nom de Théâtre de l’Association nationale des acteurs, où un cortège funèbre a été lancé en direction du Jardin Panthéon.

La dernière résidence de Pedro Infante, dans ledit cimetière, était composée d’un buste en or qui se dressait au milieu d’un mausolée en grande partie, qui a été classé comme “un hommage de deuil à l’idole du Mexique”.

En 2007, cette pierre qui accompagnait sa dernière demeure depuis cinq décennies a été mise aux enchères par la maison «Louis C. Morton».

Comme indiqué à l’époque, par les propriétaires du lot, le produit de la vente irait à un organisme de bienfaisance ou à la maison de l’acteur.

Une réplique de la pierre tombale a été placée dans le Panthéon du Jardin, où année après année, que ce soit le jour des morts, les célébrations de sa naissance ou le jour de sa mort, ses fans, les personnes âgées et les jeunes qui se souviennent de lui pour son grand héritage musical.

La pièce originale de la dernière résidence de Pedro Infante Cruz, se trouve au Musée des Idoles d’Esto, tandis qu’à l’endroit où l’appareil est tombé se trouve une plaque qui souligne:

«Sur ce site, tragiquement, le 15 avril 1957, l’idole mexicaine Pedro Infante Cruz, le capitaine Víctor M. Vidal, Marciano Bautista, Ruth Rosell Chan et le garçon Baltazar Martín Cruz ont perdu la vie. Cette plaque est placée dans sa mémoire. “

Le parc à la mémoire de Pedro Infante a également été construit à Mérida, un site où se trouve une figure grandeur nature de l’idole mexicaine, en plus des détails les plus importants de sa carrière et de deux phrases en son honneur.

“Nous avons perdu un être que nous aimons tant ici sur terre …”, peut être lu sur la pierre tombale placée sur le côté gauche de la tombe de Pedro Infante, chaque fois que l’on voit que cet espace est un hommage au deuil de l’idole du Mexique.

npq