Pedro Pascal taquine «Wonder Woman 1984» aura beaucoup de surprises

Lors d’une récente interview, Pedro Pascal a taquiné Wonder Woman 1984 qui réserve plein de surprises qu’il ne veut pas gâcher pour les fans.

Bien que Wonder Woman 1984 se déroule dans les années 80, des années avant Justice League, beaucoup de choses ne sont pas encore connues sur la suite très attendue. Pendant longtemps, on a gardé secret que Pedro Pascal jouait Maxwell Lord. De plus, un aperçu officiel du guépard de Kristen Wiig n’a pas été publié non plus.

Dans l’interview de la table ronde de Entertainment Weekly avec Patty Jenkins et le casting de Wonder Woman 1984, il semble que le film aura plus de rebondissements que certains auraient pu le penser. Pedro Pascal a parlé du plaisir qu’il avait à regarder des parties du film, mais ne voulait pas entrer dans ce que les personnages traversent pour éviter les spoilers:

«J’ai vu une partie du film et je sais comment cela stimule ma nostalgie personnelle – je suis né en 1975 – et ce film me rappelle quelque chose qui serait sorti dans les années 80 et ce genre de délice, pur délice. Il y a quelque chose qui se sent plus précieux dans cette expérience que d’autres expériences dans lesquelles je ne veux vraiment, vraiment rien vous dire à ce sujet. Je ne veux pas gâcher l’expérience, comme quelles sont les surprises en termes de l’intrigue, et ce que tous les personnages traversent, la nouvelle aventure qui [Wonder Woman is] sur, comment Steve Trevor revient, et comment devient-elle Cheetah? Etcetera etcetera… c’est un peu comme, attendez. »

Tous les détails sur l’intrigue de Wonder Woman 1984 sont gardés secrets, mais le film suivrait le prince Diana de Gal Gadot alors qu’elle entre en conflit avec un formidable nouvel adversaire nommé Cheetah et l’homme d’affaires Maxwell Lord.

Réalisée par Patty Jenkins à partir d’un script qu’elle a co-écrit avec David Callaham et d’un traitement qu’elle a développé avec Geoff Johns, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson et Robin Wright.

Wonder Woman 1984 sortira en salles le 4 juin 2020.

Source: Entertainment Weekly

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.