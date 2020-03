Pedro Rivera assure l’épouse de Kobe Bryant Lucra avec sa perte

Pedro Rivera assure le profit de l’épouse de Kobe Bryant avec sa perte | INSTAGRAM

Pedro Rivera, père de la disparue Jenni, a déclaré Vanessa Laine Bryant, profite de la perte de Kobe.

La chanteuse chevronnée a fait cette déclaration controversée au magazine People, assurant qu’ils n’ont jamais essayé de profiter de la perte de la “Diva de la Banda”, par rapport à la veuve de “Black Mamba”, qui a fait “tout une exagération au Staples Center “, où l’ancienne star de la NBA a été pleurée il y a une semaine.

Le patriarche de la dynastie Rivera a déclaré qu’ils ne produisaient pas de livres ou ne planifiaient pas de films Jenni et que tout cela était dû à des personnes “abusives” qui voulaient simplement gagner de l’argent aux dépens de Jenni. Pedro a souligné que la famille de Bryant avait généré des milliers de dollars avec la perte de l’athlète et de Giana.

Il convient de rappeler que certains autres ont également profité de la perte de Kobe, comme c’est le cas d’une boulangerie à Los Angeles, en Californie, qui a pris quelques obus en l’honneur de Kobe Bryant.

Depuis que la légende du basket-ball a perdu la vie, Kobe Bryant a choqué tout le monde, ils ont donc préparé divers hommages en son nom et de différents types. Cependant, l’un des hommages les plus créatifs et délicieux est le “Kobe conchitas”, le désormais célèbre pain dulcee créé par certains Latinos à Los Angeles en l’honneur du basketteur et qui font le tour du monde.

Le créateur des riches paneas était Victor Mendoza, originaire de Mexico, car avec son expérience du pain et sa grande admiration pour Kobe, il a réussi à se démarquer dans ce monde où il n’est pas facile d’être le centre d’attention.

Le créateur dit qu’il fait plus de mille morceaux par jour, car il est vendu comme du pain chaud et littéral. Ce qui caractérise ce pain des autres, c’est que la moitié est violette et l’autre blanche. Voici la vidéo où ils présentent les coquilles de Kobe.

