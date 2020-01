Pedro Sánchez ne se penche pas sur le déverrouillage de RTVE et concentre son discours sur la numérisation

Pedro Sánchez a accordé ce lundi 20 janvier, son premier entretien avec RTVE en tant que président du gouvernement, sans être au pouvoir. Il l’a fait dans «Telediario 2» sous les questions d’Ana Blanco et de Carlos Franganillo et avec un agenda médiatique axé principalement sur la Question catalane, matière sur laquelle il a tourné la plupart de la conversation; le premières controverses de son mandat et de l’avenir de son promesses électorales, comme l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel.

La Catalogne a été le protagoniste du gouvernement par intérim de Pedro Sánchez. Il procès et condamnation elles ont entraîné des journées très compliquées pour la communauté autonome en particulier et pour le gouvernement espagnol en général, qui ont vu comment la violence s’est déclenchée sans recours et comment la population divisée en deux: ceux qui ont jugé la peine de prison excessive pour les politiciens et ceux qui ont défendu qu’elle dure lex sed lex.

Pedro Sánchez avec Carlos Franganillo et Ana Blanco

Maintenant, Sanchez a condamné son interview télévisée après qu’un des condamnés, Oriol Junqueras, président de l’ERC, l’ait fait par écrit pour El País. L’avis du président du gouvernement sur ses propos revêt une importance particulière, car l’abstention de son parti a été l’une des pièces principales pour permettre l’investiture du socialiste. Par conséquent, Blanco et Franganillo se demandent quelles conditions d’accord cet accord a finalement produit, s’il y aura impunité ou réforme du Code pénal sur le délit de sédition.

“Si je n’appliquais pas la loi, je prévaudrais“, Sanchez a répondu au sujet de l’annulation des peines des politiciens emprisonnés. Selon lui, quand il se réfère à juger le conflit catalan, ce qu’il veut, c’est”retourner à la politique un conflit politique“, bien qu’il soit envisagé d’aller” pas à pas “pour introduire une réforme du code pénal:” Elle ne correspond pas à l’époque qu’a vécu cette Espagne. Nous n’avons pas de crimes homologues à ce qui se passe dans d’autres pays européens “, a-t-il expliqué. Cependant, Sánchez nie que l’accord entre les parties comporte l’autodétermination.

Les premières controverses

Si la Catalogne a été le protagoniste de son précédent gouvernement, Dolores Delgado a été dans les brefs moments de cela. Le désigné comme procureur général de l’État occupait dans l’exécutif précédent le poste de ministre de la Justice, ce qui a soulevé des critiques à l’encontre de l’opposition, qui estime qu’elle ne respecte pas le partage des pouvoirs. “Ce que vous devez voir, c’est le programme d’études de Mme Delgado. C’est impeccable. C’est une personne qui jouit de la confiance du gouvernement espagnol “, a défendu le président, qui maintient sa confiance dans le”indépendance absolue“du procureur. Pendant ce temps, Blanco a rappelé les critiques du PSOE au sujet du cas similaire de José Manuel Maza, qui a occupé le même poste de 2016 à 2018 et qui a été accusé de favoriser le PP. Sanchez, quant à lui, n’est pas entré dans cette problème et simplement réglé votre réponse avec: “Ce débat est assez artificiel.“.

Pedro Sánchez, dans ‘Newsscast 2’

Ce qui semble également être un débat artificiel est tout ce qui a été généré concernant le Pin Parental, la proposition VOX à Murcie afin que les directeurs des écoles soient obligés d’informer les parents de tout discours qui être sur l’identité de genre, le féminisme ou LGTBI. “C’est un problème inventé par l’extrême droite“, a estimé le socialiste, qui a publié un avis pour le PP:” L’extrême droite soulève des conflits et des brèches de consensus telles que l’éducation et faire glisser vers la droite à des positions radicales“.

Pendant ce temps, sur des points clés de son programme électoral, comme l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel, Sánchez était confiant dans sa conformité, mais prudent: “Il faut laisser les employeurs et les syndicats pour fixer la norme”, a-t-il annoncé. Tout cela, en plus, dans l’espoir de pouvoir approuver les budgets généraux de l’Etat avant la fin de l’été, ce dont ils dépendent de l’ERC, ce qui nous ramène à la question catalane. Et donc avec tout.

L’avenir de RTVE

Les journalistes n’ont pas pu terminer l’interview sans rentrer chez eux et s’interroger sur l’avenir de la télévision espagnole. Le processus de renouvellement du conseil d’administration de RTVE est paralysé depuis un an et de la part de la Société, il demande la fin de cette disposition provisoire. Le président du gouvernement a annoncé son intention de parler à tous les groupes pour débloquer le rendez-vous des membres, dont la liste était dirigée par Alicia Gómez Montano, récemment décédée, directrice de ‘Weekly Report’ entre 2004 et 2012. Au-delà du regret de la mort de la professionnelle, elle n’a pas approfondi la question.

Au lieu de cela, le socialiste a concentré son discours sur RTVE en cherchant de nouvelles formules pour initier le public au monde de la numérisation, l’un des principaux défis de cela et qui était le principal objectif, par exemple, d’Almudena Ariza en tant que directeur des nouvelles de la chaîne, bien qu’il ait finalement démissionné de son poste pour ne pas avoir un «soutien majoritaire» au référendum pour légitimer sa nomination . Avec le compte à rebours de 100 jours de gouvernement, tout reste à voir.

