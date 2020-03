Pegasus Fantasy: A Symphonic Experience, le premier concert symphonique des Chevaliers du Zodiaque, arrivera au Mexique

Le premier concert symphonique des Chevaliers du Zodiaque est déjà arrivé au Mexique! Il s’agit du concert Pegasus Fantasy: une expérience symphonique, un ensemble de musiciens de renom qui interpréteront certaines des chansons les plus emblématiques de Saint Seiya. Ce sera le premier concert officiel basé sur cet anime dans toute l’Amérique latine, et arrivera au Mexique en septembre 2020.

Nous recommandons également: Bandai apportera au Mexique l’événement interactif Dragon Ball Experience

Toei Animation, Art Works, DAM et Love Japan ont annoncé que Pegasus Fantasy: A Symphonic Experience, le premier concert symphonique des Chevaliers du Zodiaque, sera présenté en première au Mexique. C’est un grand événement réunira une centaine de musiciens qui interpréteront plus de 40 thèmes d’anime classiques. C’est un projet unique et très spécial, comme l’a dit Tadaima:

Ce projet sans précédent dans notre pays a été développé en coopération avec les producteurs et les talents originaux de la série au Japon pour créer une expérience unique et multisensorielle.

Voici l’affiche officielle du concert symphonique de Saint Seiya:

Pegasus Fantasy: une expérience symphonique Il sortira le 20 septembre au Mexico City Arena, au CDMX. Les prix des billets ne sont pas encore révélés, mais nous savons que pendant le concert, vous pourrez acheter des produits exclusifs et à collectionner de l’anime apporté directement du Japon.

.