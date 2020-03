Pendentif diamant noir Billie Eilish Cops en l’honneur des victoires aux Grammy Awards

Billie Eilish a balayé les Grammys plus tôt cette année quand elle a remporté cinq victoires à la maison, alors elle s’est achetée un peu de bling pour célébrer.



Après une prise de contrôle épique des Grammy Awards comme celle de Billie Eilish cette année, il est tout à fait normal qu’elle se réjouisse en s’achetant un cadeau cher. La chanteuse de 18 ans peut toujours être considérée comme une nouvelle venue sur la scène musicale, mais sa star est montée dans la stratosphère. Elle était encore mineure lorsqu’elle est devenue l’une des principales stars de la pop au monde, et plus tôt cette année, elle a remporté cinq Grammy Awards pour le meilleur nouvel artiste, l’album de l’année, le meilleur album vocal pop, le disque de l’année et la chanson. de l’année. C’était sa première série de nominations.

Comme d’autres superstars, Billie a décidé de déposer quelques piles sur une chaîne. Selon TMZ, l’adolescent a acheté un pendentif personnalisé “5X” (cinq fois) qui serait “en or 14 carats avec diamants noirs et a été fabriqué par le célèbre bijoutier Boodaddy Diamonds de Koosh Jewelers.” On ne sait pas exactement combien elle a dépensé pour celui-ci, mais votre supposition est aussi bonne que la nôtre.

En plus de recevoir l’attention sur son acclamé Quand nous nous endormons, où allons-nous? album, la jeune chanteuse s’est récemment adressée aux shamers corporels lors de son live show. Elle a jeté les vêtements amples qu’elle porte habituellement et a parlé d’étiquettes défavorables lors d’un intermède vidéo.

