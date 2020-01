Penelope Cruz, Álvaro Morte, Ester Expósito et les Javis, parmi les lauréats des Goya 2020 Awards

En l’absence des derniers détails, tout est prêt pour la remise des Goya Awards le soir du 25 janvier lors d’une cérémonie présentée par Andreu Buenafuente et Silvia Abril. Ce sera la 34e édition, mais la première à Malaga, et les maîtres de cérémonie auront un grand nombre de professionnels qui montera sur scène pour remettre les différents prix lors du gala le plus spécial du cinéma espagnol.

Les Javis et Penelope Cruz

La Film Academy a publié la liste des responsables de l’annonce des noms des gagnants. Anna Castillo et Eva Llorach décerneront le prix de la meilleure actrice révélation, tandis que Tamar Novas et Fernando Tejero décerneront le prix du meilleur acteur révélation. Ces quatre interprètes ont déjà été reconnus dans ces catégories lors des éditions précédentes., comme pour la livraison de Goya aux protagonistes, qui auront quatre professionnels dans chaque livraison. Maribel Verdú, Bárbara Lennie, Laia Marull et Nora Navas remettront le prix de la meilleure actrice et Javier Gutiérrez, Manolo Solo, Juan Diego et Óscar Jaenada remettront le Goya au meilleur acteur.

Bien qu’il n’ait pas encore été révélé quelles catégories chacun présentera, L’Académie a annoncé une longue liste avec les noms des livreurs, parmi lesquels Penelope Cruz, Ángela Molina, Marisa Paredes, María Barranco, José Coronado, Paco León, Carlos Bardem, Najwa Nimri, Santiago Segura, Belén Rueda, Marta Etura, Emilio Buale, Clara Lago, Macarena Gómez, Pilar Castro , Álvaro Morte, Pepón Nieto, Jaime Lorente, Toni Acosta, Ester Expósito, Malena Alterio, Ernesto Alterio, Javier Calvo, Javier Ambrossi, Ángeles González-Sinde, Bob Pop, Arantxa Echevarría et Carla Simón.

Des diffuseurs hors du monde du cinéma

Au gala de remise des prix Goya, ils passent toujours quelques minutes à parler des nominés des meilleurs films. Pour présenter les cinq histoires qui choisissent de prendre la tête la plus importante, ils voulaient avoir des gens en dehors du monde du cinéma, comme Ona Carbonell qui introduira “O qui brûle”. Pour sa part, l’ancien footballeur Carles Puyol présentera “Outdoor”; le pianiste James Rhodes, “The Infinite Trench”; María Casado, “Douleur et gloire”; et Rosa María Calaf, «Tant que la guerre dure».

.