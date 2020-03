Penelope Cruz défend Johnny Depp devant le tribunal d’Amber Heard

Après que Winona Ryder a déposé une longue déclaration il y a quelques jours, Penelope Cruz est la dernière star à comparaître devant le tribunal et à défendre Johnny Depp dans son procès en diffamation contre Amber Heard.

L’acteur des Pirates des Caraïbes a récemment lancé une action en justice de plusieurs millions de dollars contre son ancienne épouse pour rétablir les faits et effacer son nom des allégations qu’elle avait formulées contre lui lors de leur procès pour divorce en 2016. Maintenant, à la suite de la clip audio qui a révélé l’actrice d’Aquaman pour avoir agressé physiquement son ex-partenaire, des légions de fans sur Internet se sont levées pour soutenir Depp et demander justice. En outre, de nombreuses stars hollywoodiennes se sont ralliées à l’acteur et certains de ses collègues les plus proches ont même comparu devant le tribunal pour déposer des déclarations à sa défense.

La star de Stranger Things, Winona Ryder, en particulier, avait beaucoup de choses positives à dire sur son temps avec Depp non seulement en tant que co-star mais aussi en tant que partenaire romantique, affirmant que les allégations de violences physiques et domestiques semblaient «impossibles». Maintenant, Penelope Cruz, qui a joué aux côtés de l’acteur légendaire dans un certain nombre de projets, y compris Pirates des Caraïbes: On Stranger Tides, a fait écho aux paroles de Ryder en déposant une déclaration officielle au tribunal.

“De nombreuses années se sont écoulées et j’ai non seulement fait 3 films avec lui, mais je compte aussi sur lui comme un grand ami”, écrit-elle. “J’ai toujours été impressionné par sa gentillesse, son esprit brillant, son talent et son sens de l’humour particulier.”

Avec ces déclarations s’accumulant contre Heard et ses avocats, l’actrice aura du mal à retourner le récit en sa faveur, et non par manque d’essayer. En fait, elle a eu beaucoup de choses à dire au cours des deux dernières semaines sur ces nouvelles révélations, détaillant les moments où Depp était trop intoxiquée et ne savait pas ce qu’il faisait ou quand il avait tenté d’agresser sa sœur.

Pendant ce temps, plusieurs SMS qui ont fait surface en ligne dépeignent l’ancien couple sous un jour complètement différent de ce à quoi nous sommes habitués dans leur querelle judiciaire désordonnée, mais seul le temps nous dira si Johnny Depp et Amber Heard parviennent enfin à parvenir à un sentiment de réconciliation et à dépasser ces querelles désagréables.