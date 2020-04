Penn aide à sauver des vies grâce aux essais gratuits de Covid-19

Ap

Journal La Jornada

Samedi 11 avril 2020, p. 8

Malibu. Après près d’une décennie à aider des communautés en difficulté à l’étranger, Sean Penn rejoint la lutte contre le coronavirus beaucoup plus près de chez lui.

CORE, l’organisation de secours en cas de catastrophe dirigée par un acteur oscarisé, s’est associée au bureau du maire de Los Angeles Eric Garcetti et au service d’incendie de la ville pour effectuer en toute sécurité des tests gratuits de Covid-19 les personnes présentant des symptômes du virus dans leur voiture. Lui et son équipe, vêtus de combinaisons de protection, administrent également des tests dans sa ville, Malibu.

Penn espère que le programme peut sauver des vies et réduire l’épuisement des ressources. CORE, abréviation de Community Organized Relief Effort, a pris des lettres pour aider à reconstruire Haïti après le tremblement de terre de 2010 et l’ouragan dévastateur Matthew.

L’acteur a déclaré que lui et son équipe avaient décidé d’appuyer très rapidement sur la gâchette pour aider à gérer les sites de test.

Nous avons une infrastructure en place pour répondre, nous avons donc décidé que nous le ferions si nous pouvions être à valeur ajoutée, a déclaré Penn dans une interview. C’est quelque chose auquel nous pouvons nous adapter très rapidement avec une formation initiale du service d’incendie de Los Angeles. Et puis nous pourrons renvoyer tous ces pompiers pour aider les personnes dans le besoin en cours de route.

Jusqu’à présent, CORE a fourni plus de 6 500 essais gratuits depuis le 30 mars. L’organisation opère sur quatre sites avec des plans d’expansion et gère depuis vendredi un nouveau site à Los Angeles.

Une soixantaine de personnes travaillent sur cette initiative en Californie, dont 10 volontaires du Peace Corps.

Faire tester plus de personnes aidera Angelenos à recevoir les soins nécessaires et à aplatir la courbe plus rapidement pour réduire la propagation de Covid-19, a déclaré Garcetti dans un communiqué. Nous travaillons en étroite collaboration avec ces partenaires extraordinaires pour élargir l’accès et accroître les capacités, et nous sommes reconnaissants à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour renforcer ce travail.

Le maire adjoint de Los Angeles, Jeff Gorell, a reconnu dans un tweet que les efforts de CORE absorberaient la charge de travail des pompiers de la ville et libéreraient les sauveteurs pour les services d’urgence.

La plupart des patients atteints de coronavirus présentent des symptômes légers ou modérés tels que fièvre et toux, qui disparaissent en deux à trois semaines. Mais certains, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant déjà souffert de problèmes médicaux, peuvent connaître des complications plus graves telles que la pneumonie, voire la mort.

Presque tout le monde se remet du nouveau virus. Selon l’Organisation mondiale de la santé, ceux qui présentent des symptômes bénins se rétablissent en environ deux semaines, tandis que ceux qui présentent des symptômes plus sévères peuvent prendre de trois à six semaines pour récupérer.

Penn espère que d’autres organisations à but non lucratif et gouvernements locaux se joindront également à l’exploitation de sites de test. En attendant, a-t-elle dit, tout le monde devrait se laver les mains soigneusement et souvent.

“Lavez-vous les mains, car il s’agit principalement de” la main à la bouche “, à notre connaissance. (Leurs mains) doivent être vraiment croustillantes, ou ils ne le font pas bien “, a-t-il déclaré.

