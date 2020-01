Penn Badgley a-t-il juste révélé totalement le scénario de la saison 3 de ‘You’?

Votre deuxième saison est terminée et les fans sont encore stupéfaits de cette fin. La star Penn Badgley a parlé de l’émission dans une récente interview et a fortement fait allusion à ce qui pourrait arriver dans la troisième saison de la série.

Attention, cet article contient des spoilers de Vous saison 2.

Penn Badgley | Nathan Congleton / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Voici ce qui s’est passé à la fin de la saison 2 de “You”

Dans sa deuxième saison, Joe Goldberg (Badgley) s’est enfui de New York à Los Angeles après que l’ex qu’il a tenté de tuer et laissé pour mort, Candace (Ambyr Childers), se soit avéré vivant et voulait se venger de lui. Candace avait compris qu’il avait tué Beck (Elizabeth Lail) et plusieurs personnes dans sa vie, dont Peach Salinger (Shay Mitchell).

À la fin de la deuxième saison, le nouveau sujet d’affection de Joe, Love Quinn (Victoria Pedretti), s’est révélé aussi volatile que Joe et a également fini par tuer deux personnes.

Dans les moments du dernier épisode, Joe a emménagé avec un Love enceinte alors qu’ils semblaient se lancer dans une vie de famille normale.

Ce que Penn Badgley dit de la saison 3 de «You»

“Même Joe dit, sans équivoque, qu’ils ne sont pas des âmes sœurs”, a déclaré Badgley à TVLine. Il a peur d’elle à la fin. Fondamentalement, il est configuré pour la saison 3 d’une manière où ils seraient l’arme ennemie de l’autre. “

À propos de la paternité imminente de Joe, il a ajouté: “” Probablement pas. L’at-il en lui, en ce qu’il est un être humain? C’est possible? Sûr. Et s’il y a quelque chose qui peut changer une personne, c’est la parentalité. Mais je ne sais pas si Joe peut ou doit changer. Je ne sais certainement pas s’il va changer. “

De plus, qu’en est-il du voisin qu’il semble déjà traquer? «C’est définitivement un cycle dangereux. C’est un peu comme les vieux schémas et habitudes. Nous les reconnaissons davantage à mesure que nous vieillissons et nous constatons souvent qu’ils sont extrêmement difficiles à briser. C’est peut-être ce que nous voyons avec lui? Son cycle particulier est tellement horrible. Techniquement, il s’est amélioré. Oui, il allait tuer Love, mais il s’est arrêté quand elle lui a dit qu’elle était enceinte. Je ne sais vraiment pas ce qui nous attend là-bas », a-t-il déclaré.

Ce que cela signifie et la saison 3 a-t-elle été confirmée

Tout le temps, les téléspectateurs ont taquiné que Candace serait la plus grande menace pour Joe quand à la fin, cela semblait être Love elle-même – parce qu’elle était comme lui.

Puisque Joe semble avoir des yeux pour quelqu’un d’autre à la fin de la saison, il met en place une troisième saison de l’émission pour être une bataille d’esprit entre Joe et que Badgley appelle son ennemi juré, Love.

Bien que la troisième saison de l’émission n’ait pas été confirmée, elle a obtenu un crédit d’impôt pour une troisième saison, ce qui signifie que cela est très certain.

Les deux premières saisons de You sont maintenant en streaming sur Netflix.