Penn Badgley a une théorie étrangement terrifiante à propos de son personnage «vous»

Avec le récent retour de You, la star Penn Badgley a fait le tour des talk-shows. De nombreuses questions ont porté sur sa relation avec le personnage principal de la série: le meurtrier Joe Goldberg.

L’émission fait tout ce qu’elle peut pour dépeindre Joe comme un maniaque homicide, prêt à assassiner encore et encore pour se rapprocher des femmes qu’il obsède. Après une première diffusion terne sur Lifetime, la saison 1 de You semblait être la fin de l’histoire de la série.

Mais la saison 1 est passée à Netflix et a gagné un nouveau public massif et une deuxième saison, avec une troisième en route en 2021. Certains des nouveaux fans ne peuvent pas obtenir assez du caractère de Badgley. Et pour lui, c’est aussi terrifiant que n’importe quelle machination télévisée de Joe.

Pourquoi les fans tombent-ils amoureux d’un tueur sur ‘You’?

Le monde de Netflix vous a découvert début 2019 et Badgley a dû traiter les descriptions de son jeu d’acteur et de son personnage comme «effrayantes». Il n’a pas été facile pour Badgley de s’adapter à la critique, mais il l’a probablement préféré à sa réception actuelle de fans: Thirst City !

Dans une interview avec Stephen Colbert, Badgley a expliqué que jouer le personnage lui-même le stressait mais la véritable horreur était de voir comment les fans ont réagi. Joe passe la première saison à élaborer des plans pour obtenir la fille qu’il veut, puis à tuer sans pitié des gens pour atteindre ses objectifs.

Dans la saison 2, les fans voient Joe déménager de Brooklyn, New York à Los Angeles, en Californie. Alors qu’au début, il semble qu’il tourne une nouvelle page, les fans se rendent vite compte qu’il a trouvé une nouvelle femme pour se fixer. Cependant, Joe fait preuve de retenue dans ses manières meurtrières.

Badgley a soulevé des points supplémentaires lors de l’interview de Colbert au sujet du privilège. Il a expliqué que son sexe et son origine ethnique – et Joe, par extension – permettaient aux fans de percevoir bon nombre de ses actes comme passionnés ou dévoués lorsque quelqu’un qui avait l’air différent recevrait un accueil différent.

“Si quoi que ce soit, j’ai l’impression que Joe est une allégorie de la suprématie blanche, et la façon dont les gouvernements ou quiconque au pouvoir se comporte dans cette construction”, a-t-il déclaré. “Pour ne pas devenir trop grisant – c’est aussi juste un spectacle – mais c’est définitivement là.”

La théorie de Penn Badgley sur les raisons pour lesquelles des gens comme Joe Goldberg sur «You»

Peut-être que c’est parce que Badgley est un homme blanc ou peut-être parce que son personnage est juste parfaitement écrit. Mais ce n’est pas le script plein d’horreurs ou la base de fans obsessionnelle qui fait le plus peur à Badgley.

L’une des meilleures parties de la télévision effrayante est que ce ne sont que des personnages à l’écran. Joe est sadique et terrifiant mais il est fictif. Mais Badgley a suggéré dans une récente interview de VICE que nous avons peut-être tous certaines de ses tendances.

“Joe existe potentiellement en chacun de nous”, a admis Badgley. “Cela pourrait ne pas se manifester comme Joe, mais nous avons tous un juge tyran latent en nous si nous choisissons de le réveiller.” La partie effrayante est qu’il n’a pas tort. Même si ce n’est pas un meurtre dans un sous-sol de librairie, la plupart d’entre nous ont fantasmé de donner aux gens ce qu’ils méritent d’une manière ou d’une autre. Bien sûr, Joe montre des tendances sociopathiques encore et encore et la plupart des gens comprennent pourquoi ces pulsions sont mauvaises et les gardent secrètes.

Penn Badgley tient les fans responsables

En plus de la tournée médiatique qui l’a amené sur la scène de Colbert, Badgley a passé beaucoup de temps sur Twitter à dissuader les fans de romancer Joe. Certains fans ont fait des comparaisons entre son rôle de Dan sur Gossip Girl et son personnage actuel.

“D’accord, mais @PennBadgley était sexy en tant que Dan, mais Lord Joe est un tout nouveau niveau”, a déclaré un tweet.

“… Des problèmes, non?” Répondit Badgley.

Qu’il soit sur le canapé du talk-show ou que des bulles de fantasy toxiques éclatent sur Twitter, les gens ne peuvent pas en avoir assez de Penn Badgley. Netflix a récemment confirmé que la saison 3 arriverait définitivement en 2020, mais il n’y a pas de date de sortie exacte pour la troisième saison.