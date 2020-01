Penn State FB accusé de bizutage avec des références à Jerry Sandusky

Ce n’est pas un bon look pour l’école.



Penn State s’est retrouvé dans une énorme controverse il y a quelques années quand il a été révélé qu’un de leurs entraîneurs, Jerry Sandusky, amenait des petits enfants dans les vestiaires et les agressait sexuellement. Sandusky aurait fait cela pendant des années et l’entraîneur-chef Joe Paterno n’a jamais rien fait à ce sujet malgré la situation. Maintenant, l’école pourrait être dans un tas de problèmes pour encore un autre exemple d’inconduite sexuelle présumée.

Selon TMZ, l’ancien joueur Isaiah Humphries poursuit l’école, l’entraîneur-chef et le joueur vedette Damion Barber pour le bizutage qu’il a subi alors qu’il était à l’école. Humphries nomme quatre joueurs dans le procès, dont Barber, Micah Parsons, Yetur Gross-Matos et Jesse Luketa. Humphries dit que beaucoup de joueurs de la classe supérieure brouilleraient sexuellement et violemment les étudiants de première année tout en disant des phrases comme “Je vais te baiser” et “Je vais te voir Sandusky … C’est Jerry.” Compte tenu de l’histoire de Penn State, ces références sont assez choquantes et troublantes.

Certaines des allégations de Humphries sont assez inquiétantes. Il a dit que les joueurs “présenteraient [their] pénis près du visage de l’homme de classe inférieure et caresser ses organes génitaux simulant l’action de l’éjaculation. “Ils saisiraient également les organes génitaux des joueurs de classe inférieure. et simuler la masturbation.

L’école a enquêté sur cela et a suspendu Barber pour un match, mais Humphries veut que plus d’action se déroule. Humphries allègue également qu’il a été menacé par Luketa qui a dit qu’il serait “abattu” s’il visitait sa ville.

Restez à l’affût des mises à jour sur cette histoire car nous serons sûrs de vous apporter les dernières informations.

