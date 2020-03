Penny Dreadful City of Angels Bande-annonce: Dans l’obscurité, tout se dévoile

Showtime a fait ses débuts l’officiel Penny Dreadful: City of Angels bande-annonce du descendant spirituel de l’original Penny Dreadful récit. Le film sera présenté en première le dimanche 26 avril à 22 h. ET / PT, vous pouvez consulter la bande-annonce maintenant dans le lecteur ci-dessous!

CONNEXES: New Penny Dreadful: City of Angels Promo taquine une bataille de races

Cité des Anges se déroule en 1938 à Los Angeles, une époque et un lieu profondément imprégnés de folklore américano-mexicain et de tensions sociales. Enracinée dans le conflit entre des personnages liés à la divinité Santa Muerte et d’autres alliés au diable, Penny Dreadful: City of Angels explorera un mélange passionnant de la réalité surnaturelle et combustible de cette période, créant de nouveaux mythes occultes et dilemmes moraux dans un véritable contexte historique.

Lorsqu’un meurtre macabre choque la ville, le détective Tiago Vega (Daniel Zovatto) et son partenaire Lewis Michener (Nathan Lane) se retrouvent impliqués dans une histoire épique qui reflète la riche histoire de Los Angeles: de la construction des premières autoroutes de la ville et de ses profondeurs traditions du folklore américano-mexicain, aux actions d’espionnage dangereuses du Troisième Reich et à l’essor de la radio-évangélisation. Bientôt, Tiago et sa famille sont aux prises avec des forces puissantes qui menacent de les déchirer.

Le casting comprend Daniel Zovatto (Ne respirez pas), Natalie Dormer (Jeu des trônes), Kerry Bishé (Arrêter et prendre feu), Amy Madigan (Gone Baby Gone), Brent Spiner (Banni), Lin Shaye (Insidieux), Rory Kinnear (Penny Dreadful), Piper Perabo (Affaires secrètes), Adam Rodriguez (Esprits criminels), Thomas Kretschmann (Avengers: l’ère d’Ultron), Lorenza Izzo (Il était une fois à Hollywood), Michael Gladis (Des hommes fous), Dominic Sherwood (Chasseurs d’Ombres), Ethan Peck (Star Trek: découverte) et Nathan Lane (La cage à oiseaux) En tant que Lewis Michener, un officier vétéran du LAPD qui est sage pour les voies du monde et impitoyable dans la poursuite de ses objectifs. Il devient partenaire et mentor du jeune détective Tiago Vega (Zovatto).

CONNEXES: Ann Dowd rejoint David Oyelowo dans Showtime’s The President is Missing

Tony et Golden Globe vainqueur et trois fois nominé aux Oscars et Penny Dreadful Le créateur John Logan est le créateur, scénariste et producteur exécutif de la série dérivée. Michael Aguilar (Blague) sert de producteur exécutif. Sam Mendes (1917), oscarisé, et Pippa Harris (Revolutionary Road) sont également producteurs exécutifs pour Neal Street Productions. Logan’s Desert Wolf Productions produit et James Bagley est co-producteur exécutif.

La série acclamée par la critique, nominée aux Emmy, a été diffusée pendant trois saisons. Penny Dreadful est un mélange unique d’horreur littéraire qui a suivi l’histoire de Vanessa Ives (Eva Green), Ethan Chandler (Josh Hartnett) et Sir Malcolm (Timothy Dalton) alors qu’ils ont travaillé ensemble, à tout prix, pour vaincre le mal qui les poursuit sans relâche.