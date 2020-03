Pennywise, The Mask and Joker dans Space Jam 2

Tout semble indiquer que Space Jam 2, avec Lebron James, prendra la place d’Infinity War de Marvel Cinematic Universe, comme le crossover le plus ambitieux de l’histoire car l’équipe opposée à Bugs Bunny aura dans ses rangs de grands méchants de la films, parmi lesquels ils trouvent Pennywise, The Mask, Joker, Voldemort et The Witch of the Wizard of Oz.

Les fuites garantissent que Jim Carrey mettra à nouveau le costume de masque pour ce film et que son personnage sera l’arbitre du match. Mais ce ne sera pas seulement Carrey, Bill Skarsgård reprendra également son rôle de clown de Pennywise.

Les images semblent avoir été prises de la bande-annonce, il est donc très probable que nous verrons l’aperçu très bientôt.

Après de nombreuses rumeurs, il semble enfin que Space Jam 2 sera une réalité. LeBrom et Coogler ont la difficile mission de dépasser la première partie, qui avec plus de 250 millions de dollars gagnés au box-office, est toujours le film de basket-ball le plus rentable de tous les temps.

