“Pennyworth” Saison 2: James Purefoy rejoint le casting de Batman Prequel

La production est en cours sur la saison 2 de Pennyworth d’Epix, et avec cela vient l’annonce de plusieurs ajouts à la série Batman prequel.

L’acteur anglais James Purefoy, dont les nombreux crédits télévisés incluent Rome, The Follow et Hap et Leonard, a rejoint le casting de la saison 2 dans le rôle du capitaine Gulliver Troy, l’ancien capitaine SAS d’Alfie. Gulliver Troy est décrit comme «une brute cultivée charismatique et un puissant homme d’appétit – que ce soit la boisson, les femmes ou le danger».

De plus, Edward Hogg (Harlots, Beowulf: Return to the Shieldlands) a été choisi comme colonel Salt, un tueur potentiel despote / calcul se faisant passer pour un fonctionnaire obéissant, tandis que Jessye Romeo (Sky One’s Curfew) jouera Katie Browning, une étudiant en art idéaliste, provocateur et merveilleusement naïf dont la vie est déracinée par la guerre civile.

Pendant ce temps, Ramon Tikaram et Harriet Slater ont été promus aux habitués de la série, reprenant leurs rôles dans la saison 1, l’inspecteur-détective Aziz et la chanteuse / starlette en herbe Sandra Onslow, la petite amie d’Alfie.

Pennyworth suit Alfred Pennyworth (joué par Jack Bannon), un ancien soldat britannique de la vingtaine, qui crée une société de sécurité à Londres dans les années 1960 et va travailler avec le jeune milliardaire Thomas Wayne (Ben Aldridge), qui n’est pas encore devenu le père de Bruce Wayne .

Outre Bannon et Aldridge, Emma Paetz (comme Martha Kane), Hainsley Lloyd Bennett («Bazza»), Ryan Fletcher («Dave Boy»), Dorothy Atkinson (Mary Pennyworth) et Polly Walker Peggy Sykes) devraient revenir , tout comme Jason Flemyng (Lord James Harwood) et Paloma Faith (Bet Sykes).