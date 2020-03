Pensées aléatoires de «The Pioneer Woman» Ree Drummond qui vous feront rire

La star de Pioneer Woman Ree

Drummond a généralement une ou deux histoires amusantes à raconter pendant son repas

Exposition de réseau et sur son blog. Les fans entendent parler de ses aventures de voyage,

mises à jour sur ses enfants, et plus encore. Voici quelques-uns des plus drôles aléatoires

pensées qu’elle a partagées avec ses fans.

Ree Drummond a rêvé que Ladd était sur un vaisseau spatial

Comme vous le savez probablement déjà, Drummond a tendance à faire des rêves intéressants. Sur le blog de The Pioneer Woman, Drummond a raconté à ses lecteurs un rêve qu’elle avait sur Ladd. Drummond dit que Ladd était sur un vaisseau spatial et était sur le point de partir, mais il a utilisé le mauvais carburant. Voici ce qu’elle a dit à propos de son voyage dans l’espace:

Hier soir, j’ai rêvé que Ladd partait sur un vaisseau spatial et qu’il avait mis du diesel dans le vaisseau spatial au lieu du carburant que les vaisseaux spatiaux sont censés utiliser. Je devais lui dire au revoir avant son vol spatial, et j’étais très triste parce que je savais qu’il allait avoir des problèmes de voiture, je veux dire des problèmes de vaisseau spatial, et je ne le reverrais peut-être pas.

La star de Food Network dit qu’elle pourrait rester à la maison pendant des semaines

Drummond a dit à ses fans qu’elle aime tellement la maison qu’elle pourrait probablement rester à la maison pendant quelques semaines à la fois. Dans son article de blog, Drummond dit que si elle effaçait complètement son emploi du temps, elle passerait beaucoup de temps à la maison. «C’est incroyable combien de temps je pourrais y aller, si je pouvais effacer complètement mon emploi du temps, avant de ressentir l’envie de quitter ma maison», a écrit Drummond. “Je pense à des semaines. Et vous? J’adore être à la maison. “

The Pioneer Woman est excité par le rouge à lèvres mat nude

Une autre déclaration aléatoire faite par Drummond sur le blog de The Pioneer Woman était de découvrir le rouge à lèvres mat nude. Cependant, elle avait une plainte concernant sa découverte. “J’ai commencé à porter du rouge à lèvres mat nude”, a déclaré Drummond aux visiteurs de son blog. «J’aime bien, mais toute cette entreprise de mat est si sèche! Je finis par mettre du baume à lèvres dessus, ce qui en annule totalement la partie mate. Donc, je suppose que j’ai commencé à porter du rouge à lèvres nude. ”

Ree Drummond écoute des podcasts tout en utilisant son rameur

Drummond a décidé de se procurer un rameur pour qu’elle puisse atteindre ses objectifs de mise en forme. Elle reste motivée à faire de l’exercice en écoutant de vrais podcasts criminels en ramant. Drummond a dit à ses lecteurs que cette méthode fonctionnait un peu trop bien. Elle a vécu des moments où elle hésitait à descendre du rameur parce que le podcast qu’elle écoutait était si intéressant:

J’ai un rameur et j’ai commencé à ramer en écoutant des podcasts criminels ou en regardant des documentaires sur les épidémies. Je ne me laisse pas écouter ou regarder ces vidéos à un autre moment, et il y a des moments où je n’ai pas voulu arrêter de faire de l’exercice parce que je veux continuer à écouter. Juste un petit conseil d’exercice pour ceux d’entre vous qui sont des gloutons comme moi et qui choisissent d’écouter les choses bouleversantes.

